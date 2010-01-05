سینما فلسطین سینمای مردمی جشنواره شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این سینما با سه سالن نمایش نیز جزو سینماهای مردمی جشنواره فیلم فجر است. با در نظر گرفتن سینما فلسطین، جشنواره امسال در 13 سینما (23 سالن نمایش فیلم) برگزار می‌شود.

علاوه بر سینما فلسطین 1 و 2 و 3، سینماهای آفریقا، استقلال، اریکه ایرانیان 1، آزادی سالن‌های 1، 2، 3 و 4 ، بهمن 1، جوان 1 و 2، پردیس سینمایی زندگی 1و 2و 3، سپیده 1، فرهنگ 1و 2، ماندانا1، موزه سینما 1و 2 و کارون 1 سینماهای مردمی جشنواره فیلم فجر هستند.

نمایش فیلم‌های جشنواره در این سالن‌های مردمی از روز پنجم بهمن ماه آغاز می‌شود. بیست و هشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر از پنج تا 15 بهمن‌ماه در تهران برگزار می‌شود.