20 هزار بیمار مبتلا به ایدز در کشور وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، حجت الله براتی ظهر سه شنبه در همایش پیشگیری از بیماری ایذر در کرج افزود: از زمان مشاهده اولین مورد ابتلا به ایدز در کشور تا کنون، 20 هزار و 130 بیمار مشکوک به مراکز آزمایشی مراجعه کرده اند و نتیجه آزمایش آنها در خصوص ایدز مثبت بوده است.

وی ادامه داد: بخش قابل توجهی از موارد ابتلا به ایذر مربوط به کشورهای در حال توسعه و فقیر است که این امر بسیار تاسف برانگیز است.

این کارشناس عنوان کرد: بیماری ایدز برای اولین بار در در جهان در میان مردان همجنس باز مشاهده شده و پس از گذشت سالها از آن زمان در حال حاضر افراد زیادی در سرتاسر جهان به این بیماری مبتلا هستند.

براتی اظهار داشت: اگر با روشهای پیشگیرانه از روند کنونی ابتلا به ایدز در جهان جلوگیری نشود، در چند سال آینده 45 میلیون انسان در کشورهای در حال توسعه و فقیر در جهان به این بیماری مبتلا خواهند بود.

وی خاطرنشان کرد: منطقه صحرای جنوب آفریقا یکی از بالاترین آمارها را در خصوص ابتلا به ایذر دارد و افراد فراوانی در این منطقه به ویروس اچ آی وی مبتلا شده اند.

حدود 310 هزار نفر در خاورمیانه به ایدز مبتلا هستند

این کارشناس در بخش دیگری از سخنان خود نیز افزود: حدود 310 هزار نفر در خاورمیانه به ایدز مبتلا هستند.

وی یادآور شد: فعالیتهای مرتبط با شناسایی بیماران مبتلا به ایدز باید در کشور افزایش یابد زیرا بدون این امر نمی توانیم آمار بسیار دقیقی در این زمینه ارائه دهیم و در جهت کمک به مشکلات این بیماران برنامه ریزی مطلوبی انجام دهیم.

براتی اضافه کرد: همچنین نحوه برخورد با بیماران مبتلا به ویروس اچ ای وی اهمیت فراوانی دارد و نباید با آنها بدرفتاری شود زیرا آنها تنها یک بیمار محسوب می شوند و مثل بقیه افراد نیازمند محبت و ادامه حیات هستند.

وی افزود: افزایش آگاهی های عمومی در خصوص راههای انتقال ویروس یادشده از مهمترین مواری است که باید در اسرع وقت محقق شود.