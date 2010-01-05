اکثر مصوبات فرهنگی سفر دوم دولت به هرمزگان اجرایی شد

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، به نقل از روابط عمومی ارشاد، همایون امیرزاده با تاکید بر اهمیت مصوبات سفر ریاست جمهوری گفت: این مصوبات بر اساس سند چشم انداز و طرح چهارم و پنجم توسعه تنظیم شده است و تبلور و رشد فرهنگ منوط به اجرای دقیق این مصوبات و تعهد به آنها است.

وی افزود: احداث 10 باب مجتمع فرهنگی ـ هنری در سطح استان، احداث مجتمع های فرهنگی ـ هنری در شهرستان‌های فین، میناب، رودان و بندرخمیر، احداث کتابخانه مرکزی شهر بندرعباس، احداث تالار مرکزی بندرعباس، ایجاد موزه هنرهای معاصر بندرعباس، احداث پردیس سینمایی با مشارکت بخش خصوصی و کمک به فعالیت‌های فرهنگی ـ هنری در سطح استان از اهم این مصوبات هستند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خاطرنشان کرد: از 10 فرهنگسرای روستایی دو پروژه آن در سال 87 تامین اعتبار و کار در حال انجام است و مابقی در سال‌های آتی پیگیری و ساخته خواهد شد.

وی یادآور شد: در خصوص کمک به فعالیت‌های فرهنگی ـ هنری با تصویب 6 میلیارد ریال، تاکنون وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اختصاص دو هزار و 500 میلیون ریال به تعهدات خود در سال 87 و 88 عمل کرده و مابقی نیز در حال جذب است.

وی گفت: برنامه‌های متنوعی همچون جشنواره ملی تئاتر کودک و نوجوان رضوی، فیلم و عکس اردیبهشت، نمایشگاه بزرگ کتاب، جشنواره بین‌المللی فیلم فجر و ده‌ها برنامه فاخر دیگر برگزار شده است.

امیرزاده تصریح کرد: به دلیل مشکلات بسیار زیاد در حوزه سخت‌افزاری فرهنگ بیشتر مصوبات دور اول و دوم اختصاص به حوزه سخت افزاری و عمرانی داشته و هم اکنون با برطرف شدن بسیاری از موانع زمان آن رسیده است که نهضت عظیمی در حوزه نرم افزاری آغاز شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان با ابراز خرسندی از رویکرد فرهنگی دولت در دور سوم سفرهای استانی گفت: پیش نویس مصوبات فرهنگی دور سوم با رویکرد نرم افزاری تهیه و به شورای برنامه‌ریزی استان برای تصویب ارائه شده است.