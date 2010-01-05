نیروی مازاد مشکل جدی شهرداری بجنورد است

به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، محمدحسین جهانبخش در مراسم معارفه شهردار جدید شهر بجنورد مرکز استان خراسان شمالی اظهارداشت: در حال حاضر به دلیل نیروی بالای شهرداری بجنورد بیش از 80 درصد از درآمد شهرداری برای دستمرد نیروی انسانی هزینه می شود.

وی تعدیل نیروی انسانی شهرداری بجنورد و واگذاری فعالیتهای قابل واگذاری به بخش خصوصی را راهکار مهم برای ساماندهی این نهاد دانست.

نماینده عالی دولت در استان خراسان شمالی گفت: البته مدیران دستگاههای دولتی باید توجه بیشتری به شهر بجنورد به عنوان مرکز استان و شهرستان داشته باشند.

جهانبخش افزود: دولت در سال جاری 82 میلیارد ریال در قالب قانون بودجه و تیصره های بودجه ای به شهرداری اعتبار اختصاص داده است.

وی اضافه کرد: بخش زیادی از این اعتبارات و کمکهای دولت در اختیار شهرداری بجنورد قرار گرفته و تا پایان سال جاری نیز مابقی کمکهای دولت به این شهرداری اختصاص داد ه می شود.

شهردار جدید بجنورد نیز تعدیل نیروی انسانی و فعال کردن بخش خصوصی را از برنامه های خود در این نهاد اعلام کرد.

شورای اسلامی شهر بجنورد 26 مهرماه سید مجتبی علوی مقدم را به عنوان شهردار بجنورد انتخاب کرده و حکم شهردار هفته گذشته مورد تایید وزیر کشور قرار گرفت.

شهر بجنورد دارای 200 هزار نفر جمعیت است که در سال 83 به عنوان مرکز استان خراسان شمالی انتخاب شده است.