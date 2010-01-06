غلامرضا قلی‌زاده نویسنده در گفتگو با خبرنگار مهر درباره یکی از کتابهایش که به زودی چاپ دوم آن منتشر می‌شود گفت: "اخراجی‌ها" مجموعه خاطرات حاج احمد محرمی علافی است که در تبریز به "دایی" مشهور بود. این شخصیت از جانبازان دفاع مقدس بود که به دلیل عوارض شیمیایی شهید شد.

وی ادامه داد: حاج احمد محرمی از شخصیتهای قاطع، صریح و شجاعی بود که از پیش از انقلاب مبارزات خود را آغاز کرده بود و سپس با حضور در جبهه با از دست دادن یک پایش و شیمیایی شدن جانباز 70 درصد شد که بعدها به دلیل مشکلات شیمیایی به شهادت رسید.

نویسنده "همه دوستان من" در باره"اخراجی‌ها" بیان کرد: این کتاب در قالب نقل خاطرات این شهید در بیش از 500 صفحه سال 77 نوشته شده بود که پس از سالها قرار است این کتاب با ویرایش جدید و توسط انتشارات سوره مهر به عنوان ناشر جدید آن تجدید چاپ شود.

قلی‌زاده ویرایش این کتاب را محتوایی ندانست و توضیح داد: از آنجا که کتاب قالب روایت خاطره دارد در نتیجه نمی‌توان در محتوای آن دست برد ولی به دلیل اینکه از چاپ نخست آن سالها می‌گذاشت بازنویسی متن و ویرایش متنی لازم بود که با رفع برخی ایرادها و با نگارشی به روزتر این کتاب منتشر خواهد شد.

به گفته وی به دلیل تغییر ناشر، "اخراجی‌ها" با طرح روی جلد و گرافیک جدید منتشر خواهد شد.

این نویسنده در پایان درباره زمانی که صرف بازنویسی کتاب کرده است گفت: به دلیل اینکه این کتاب کار حجیمی است دو ماه و نیم وقت صرف بازخوانی و ویرایش آن کردم.