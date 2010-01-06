جنگ غزه قدرت حماس و ناتوانی رژیم اسرائیل را تثبیت کرد

"مروان العیاصره" در گفتگو با مهر درباره دستاوردهای جنگ 22 روزه غزه برای ملت و مقاومت فلسطین گفت: هدف اسرائیل از به راه انداختن جنگ غزه محروم کردن مقاومت فلسطین به ویژه جنبش حماس از هر گونه دستاوردی بود، اما مقاومت فلسطین علیرغم تلاش اسرائیل برای جلوگیری از دستیابی آن به هر گونه دستاوردی توانست دستاوردهای استراتژیک کسب کند.

عیاصره با بیان این مطلب افزود: نخستین دستاورد مقاومت فلسطین در جنگ 22 روزه غزه تقویت ارزش های مقاومت بود و این شان ملت هایی است که برای دفاع از خود مبارزه می کنند و به پیروزی می رسند و تجارب ملت ها ثابت می کند که مقاومت راه آزادی و پیروزی است.

به گفته این تحلیلگر اردنی، دومین دستاورد این بود که جنگ 22 روزه غزه دروغین بودن قطعنامه های بین المللی و حقوق بشری که غرب از آن دم می زد مثل عدم استفاده از سلاح های ممنوعه بین المللی و عدم تعرض به غیر نظامیان را فاش کرد.

وی در ادامه گفت: دستاورد دیگر این است که جنگ غزه همچون جنگ 33 روزه لبنان افسانه شکست ناپذیری ارتش اسرائیل را فرو ریخت. در واقع با نگاهی به نتایج این دو جنگ می توان دریافت که اسرائیل دیگر نمی تواند درباره قوای دروغینش جار و جنجال تبلیغاتی به راه بیندازد.

عیاصره خاطرنشان کرد: دستاورد دیگری که می توان به آن اشاره کرد این است که جنگ غزه عجز و ناتوانی اعراب و همدستی آنها را با اسرائیل فاش کرد. به عبارتی دیگر اگر آمریکا رژیم اسرائیل را به سلاح مجهز کرده است برخی طرف های عربی نیز در محاصره غزه و تحت فشار گذاشتن ساکنان این منطقه به اسرائیل کمک کرده اند و در واقع پس از این جنگ، غزه و ملت فلسطین دریافتند که کدامیک از کشورهای اسلامی حامی و کدام کشورهای عربی علیه آنها بودند.

وی اظهار داشت: بیدار شدن وجدان اسلامی و جهانی، اوج دستاورد مقاومت فلسطین بود و در واقع جنگ غزه وجدان ها را در قبال قضیه ملت مظلوم و تحت اشغال فلسطین بیدار کرد.

وی همچنین خاطرنشان کرد که هدف رژیم صهیونیستی از جنگ غزه این بود که جنبش حماس را در عرصه سیاسی و نظامی ساقط کند اما به عقیده بسیاری از کارشناسان، محبوبیت مردمی حماس پس از جنگ غزه افزایش یافت.

این کارشناس اردنی در پاسخ به این پرسش که آیا جنگ غزه تغییری در معادلات منطقه به وجود آورد گفت: شکی نیست جنگ غزه دارای اهمیت استراتژیک و پیامدهایی در سطح منطقه بود و اگر بررسی معادلات منطقه طبق میزان قوا و توانمندی نظامی صورت گیرد می توان گفت قوای واقعی اکنون در دستان مقاومت فلسطین به ویژه جنبش حماس است به این معنی که تغییر در معادلات منطقه نتیجه این بود که حماس خود را به عنوان قدرتی واقعی در منطقه تثبیت کرد.

وی تصریح کرد: "پیتر لیستر" نویسنده انگلیسی در مقاله ای تحت عنوان "همه شما در تعامل با حماس اشتباه کردید" می گوید که افکار عمومی فلسطین نسبت به جنبش حماس احساس خشم ندارد و آن را مسئول رنج ها و مشکلات زندگی خود نمی داند بلکه بسیاری از فلسطینی ها در حال حاضر به حماس به عنوان جنبشی که دارای رویکردهای شرافت ملی است می نگرند.

عیاصره در ادامه گفت: ظهور نیروهای واقعی همچون حزب الله در جنوب لبنان و حماس در جنوب فلسطین معادلات منطقه و حساب و کتاب کشورهای غربی در قبال خاورمیانه را تغییر دادند.

وی در بخش دیگر سخنان خود درباره اهداف واقعی احداث دیوار فولادی در مرزهای نوارغزه و آیا اینکه این دیوار منجر به جنگ جدید رژیم صهیونیستی علیه غزه خواهد شد گفت: همانطور که قبلا گفتم برخی کشورهای عربی علیه جنبش حماس با اسرائیل همکاری می کنند و این مسئله پیش از جنگ غزه و در مورد تمامی مسائل فلسطین وجود داشت.

این تحلیلگر افزود: اما در مورد احداث دیوار فولادی باید گفت چه بخواهیم چه نخواهیم این دیوار در امتداد دیوار نژادپرستانه حائل در کرانه باختری و قدس به شمار می رود و نمی توان آن را جز همدستی با اسرائیل برای تحت فشار گذاشتن ساکنان غزه تفسیر کرد. بنابراین هدف واقعی احداث چنین دیواری مهار قدرت حماس از طریق مسدود کردن تونل ها است.

وی خاطرنشان کرد: اما بر این باور نیستم که احداث این دیوار منجر به جنگی جدید علیه غزه شود چرا که رژیم اسرائیل برای به راه انداختن جنگی دیگر آمادگی ندارد.

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مصاحبه: سمیه خمارباقی