اشتغال و آموزش مهمترین اولویتهای استاندار جدید ایلام باشد

داریوش قنبری در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: اشتغال بزرگترین مشکل استان ایلام است و استاندارجدید ایلام باید برای رفع این مشکل و همچنین جذب سرمایه گذاری در استان ایلام تلاش کند.

وی بیان داشت: استاندار ایلام باید پیگیر مطالبات مردم استان ایلام در مرکز باشد که از جمله مهمترین این مطالبات مصوبات سفرهای استانی مردم ایلام است.

این مسئول با اشاره به اینکه پیشرفت مصوبات دولت در استان ایلام در حد صفر است، خاطرنشان کرد: مسئولان استان ایلام بخصوص استاندار جدید باید این مطالبات چند ساله مردم ایلام را پیگیری کند و آنها را به نتیجه برساند.

قنبری در بخش دیگری از مشکلات استان ایلام به بخش آموزش اشاره کرد و گفت: از دیگر مشکلات مهم استان ایلام بخش آموزش در سطح مدرسه و دانشگاه های استان ایلام است که این مشکل ناشی از ضعف مدیریت است و استاندار جدید باید به این مسائل توجه بیشتردی داشته باشد.

قنبری عنوان کرد: استان ایلام از محروم ترین استانهای کشور است و نیاز به توجه ویژه دولت است.

این مسئول یادآور شد: توسعه زیرساختها به منظور جذب سرماهی گذار در استان ایلام نیز باید در دستور کار مسئولان استان ایلام قرار گیرد.

مجتبی اعلایی روز یکشنبه پس از سه ماه به عنوان استاندار جدید ایلام انخاب شد.