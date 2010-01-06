به گزارش خبرنگار مهر، با پایان فیلمبرداری فیلم سینمایی "سه نفر روی خط" به کارگردانی خسرو ملکان نویسنده و کارگران این فیلم، به زودی تدوین این فیلم سینمایی را آغاز می‌کند.ا ین فیلم اتفاق‌های زندگی جوانان در مرز 19 تا 30 سال را به تصویر می‌کشد و به نوعی به موضوع تصمیم‌گیری بین مرگ و زندگی می‌پردازد.

فیلم سینمایی "سه نفر روی خط " با بازی مهران غفوریان، بهنوش بختیاری، فتحعلی اویسی، زیبا بروفه ، مریم امیرجلالی و... با موضوعی اجتماعی و درون مایه طنز، روایت زندگی سه جوان است که به طور مجزا در مقطعی از زمان بدون آگاهی از حضور یکدیگر تصمیم به انجام کاری می‌گیرند. در ادامه اجبار آنها برای انجام آن کار به صورت مشترک، ماجرایی را رقم می‌زند.

عوامل این فیلم عبارتند از حسن اسدی مدیر فیلمبرداری، رضا کشاورز صدابردار، شیدا یوسفی مدیر برنامه ریزی و منشی صحنه ،ساشا مهاجرو مینا تیموری گروه کارگردانی، مصطفی مسچی، جواد صادقی و کورش شجاعی گروه تولید، شهریار کلهر طراح صحنه و لباس، مهین نویدی طراح گریم، مریم سلیقه اجرای گریم ،خ. ملکان و عباس حقیقی تهیه‌کنندگان.

خسرو ملکان فیلم‌های سینمایی "طوبی"، "تماس"، "عروسی مهتاب"، "مادرزن سلام" و... را در کارنامه دارد.