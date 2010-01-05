به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا حیدری کردزنگنه امروز در مراسم افتتاحیه سومین نمایشگاه بورس، بانک و خصوصی سازی در تهران با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی مجوز ورود شبه دولتی ها به اقتصاد را صادر کرده است، افزود: سازمان خصوصی سازی قانونی را اجرا می کند که مجلس آن را به تصویب رسانده است.

رئیس سازمان خصوصی سازی در ادامه توضیحات خود در مورد انتقاداتی که نسبت به واگذاری سهام به شبه دولتی ها صورت می گیرد، اظهارداشت: این دستگاهها مشکلات ساختاری و قانونی دارند، به نحوی که بر اساس قانون بودجه سال جاری باید 4.7 هزار میلیارد تومان از سهام قابل واگذاری بابت رد دیون به این نهادها صورت گیرد.

وی رقم خصوصی سازی کشور را 62.3 هزار میلیارد تومان متعلق به 280 شرکت دولتی اعلام و بیان کرد: سهام بیمه آسیا تا پایان امسال واگذار خواهد شد.

کردزنگنه در بخش دیگری از سخنان خود بر اصلاحات ساختاری و قانونی نسبت به اهداف سند چشم انداز 20 ساله تاکید کرد و گفت: بزرگ بودن دولت مانع از تحقق برخی از اهداف برنامه ها برای دستیابی به اهداف سند چشم انداز شده است، در برخی از موارد نیز مداخلات بیش از حد دولت باعث رشد منفی می شود.

وی خواستار اصلاح فضای کسب و کار و حضور بخش خصوصی و سرمایه گذاران در بخشهای مختلف اقتصادی از طریق اصلاح بخشی از قانون سیاستهای اجرایی اصل 44 شد.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین بر ادامه واگذاری سهام شرکتهای دولتی برای کوچک سازی دولت تاکید کرد.