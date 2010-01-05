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۱۵ دی ۱۳۸۸، ۱۵:۰۸

بان کی مون:

هیچ نشانه ای از بهبود اوضاع در افغانستان دیده نمی شود

هیچ نشانه ای از بهبود اوضاع در افغانستان دیده نمی شود

دبیرکل سازمان ملل در گزارشی از عدم پیشرفت در اوضاع امنیتی افغانستان انتقاد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بان کی مون در گزارشی در این باره اعلام کرد:هم اکنون هیچ بهبودی در اوضاع امنیتی افغانستان که از سال گذشته بویژه در کابل متشنج شده، دیده نمی شود.

وی می گوید: هم اکنون ما در برهه حساسی قرار داریم. این وضعیت نمی تواند ادامه پیدا کند و اگر همانطور که قرار است ما در این نبرد پیروز شویم تلاش یکپارچه و توجه بیشتر به اولویتها نیاز است. هم اکنون نیازمند ایجاد تغییرات در طرز تفکر جامعه جهانی و دولت افغانستان هستیم. بدون این تغییر چشم انداز موفقیت بیشتر تخریب خواهد شد.

دبیر کل سازمان ملل افزود: اگر قرار بود جامعه جهانی به جای ظرفیت سازی، دوره ای از ظرفیت قوانینی محلی را ادامه دهد در نهایت نتیجه ای جز بن بست و شکست بدست نخواهد آمد.

وی همچنین ضمن رد مخدوش بودن انتخابات ریاست جمهوری افغانستان افزود:"اگر نگرش ها و تمایلات منفی تصحیح نشود خطری وجود دارد که کل اوضاع یکباره بهم خورده و نتیجه عکس دهد و ما دیگر نمی توانیم آن را حل کنیم".

کد مطلب 1011885

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