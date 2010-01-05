هیچ نشانه ای از بهبود اوضاع در افغانستان دیده نمی شود

به گزارش خبرگزاری مهر، بان کی مون در گزارشی در این باره اعلام کرد:هم اکنون هیچ بهبودی در اوضاع امنیتی افغانستان که از سال گذشته بویژه در کابل متشنج شده، دیده نمی شود.

وی می گوید: هم اکنون ما در برهه حساسی قرار داریم. این وضعیت نمی تواند ادامه پیدا کند و اگر همانطور که قرار است ما در این نبرد پیروز شویم تلاش یکپارچه و توجه بیشتر به اولویتها نیاز است. هم اکنون نیازمند ایجاد تغییرات در طرز تفکر جامعه جهانی و دولت افغانستان هستیم. بدون این تغییر چشم انداز موفقیت بیشتر تخریب خواهد شد.

دبیر کل سازمان ملل افزود: اگر قرار بود جامعه جهانی به جای ظرفیت سازی، دوره ای از ظرفیت قوانینی محلی را ادامه دهد در نهایت نتیجه ای جز بن بست و شکست بدست نخواهد آمد.

وی همچنین ضمن رد مخدوش بودن انتخابات ریاست جمهوری افغانستان افزود:"اگر نگرش ها و تمایلات منفی تصحیح نشود خطری وجود دارد که کل اوضاع یکباره بهم خورده و نتیجه عکس دهد و ما دیگر نمی توانیم آن را حل کنیم".