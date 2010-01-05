به گزارش خبرنگار مهر، شهریار افندی زاده در جمع خبرنگاران گفت: تجهیز کامیونها و سیستمهای باری به کارت هوشمند بار در دستور کار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای قرار گرفته است.

وی با اعلام اینکه قرار است تا پایان سال تمام کامیونها به کارت هوشمند بار مجهز شوند، گفت: تمام اطلاعات مربوط به بار برای کامیونها در این کارت وجود دارد و کنترل آنها از این طریق صورت خواهد گرفت .

رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای با بیان اینکه ترانزیت از قلمرو ایران امسال 13 درصد افزایش یافته است ، گفت: از 4،5 میلیون تن کالای ترانزیت شده از ایران 3،7 میلیون تن از طریق جاده ها بوده است که 17 درصد افزایش در مقایسه با مدت مشابه پارسال نشان می دهد.

افندی زاده افزود: از 180 هزار کیلومتر راههای کشور 20 هزار کیلومتر جاده های ترانزیتی است که بهسازی آنها در اولویت قرار دارد.

معاون وزیر راه و ترابری از عضویت ایران در راهگذر بین المللی تراسیکا (اروپا ـ قفقاز- آسیا) خبر داد و گفت: با این عضویت ، کالاهای ترانزیتی اروپا به جای مسیر آسیای میانه از قلمرو ایران به سمت چین ترانزیت خواهد شد.

افندی زاده از تلاش ایران برای توسعه راهگذر شمال ـ جنوب خبر داد و گفت : مذاکرات مستمری با روسیه و کشورهای همسایه در حال انجام است.

معاون وزیر راه و ترابری در بخش دیگری از سخنان خود به 23 هزار کشته ناشی از سوانح رانندگی در سال گذشته اشاره کرد و گفت: از این تعداد، 16 هزار نفر که حدود 67 درصد کشته ها را تشکیل می دهند، مربوط به تصادفات جاده ای بوده است.

افندی زاده با بیان اینکه جاده به تنهایی حادثه ساز نیست و پس از ترکیب با عوامل انسانی، حوادث در آنها رخ می دهد، اعلام کرد: سازمان راهداری برای کاهش این موضوع برنامه کنترل سرعت و مدیریت راهها را در پیش گرفته است.

وی اظهارداشت: تعداد کشته های 8 ماهه ابتدای سال جاری 11 هزار و 480 نفر بوده است که در مقایسه با 11 هزار و 990 کشته در مدت مشابه سال قبل، 5 درصد کاهش نشان می دهد.

معاون وزیر راه و ترابری ادامه داد: سازمان راهداری در سالجاری نصب تابلوهای راهنما را در دستور کار خود قرار داده است.

افندی زاده در ادامه به ایجاد مرکز مدیریت راههای کشور اشاره کرد و گفت: تاکنون 5 مرکز در استانهای مختلف کشور راه اندازی شده است، ضمن اینکه قرارداد ایجاد چند مرکز دیگر در 11 استان کشور تا پایان سال 89 بسته می شود.

وی با بیان اینکه رسیدن اطلاعات به این مراکز نیاز به فیبر نوری دارد، گفت: تا پایان سال 89 ، 292 دوربین در راههای کشور نصب خواهد شد.

افندی زاده در ادامه از برنامه تجهیز بزرگراه‌ها برای اخذ عوارض خبر داد و گفت: با نصب این سیستمها در آینده ای نزدیک حجم ترافیک در مبادی اخذ عوارض کوتاهتر شده و ماشینها بدون توقف با کارت هوشمند می توانند عوارض خود را پرداخت کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود از تدوین طرح جامع مراکز خدمات رفاهی در کشور خبر داد و گفت: بر اساس این طرح، قرار است هر 40 کیلومتر یک مرکز خدمات رفاهی ایجاد شود.

افندی زاده از همکاری سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای برای سرمایه گذاران واقعی در این طرح در تمام زمینه ها به غیر از تسهیلات بانکی خبر داد و گفت: با این کار قرار است که علاوه بر اشتغالزایی رانندگان نیز بتوانند در این مراکز استراحت کنند تا ضریب ایمنی در جاده ها افزایش یابد.

وی در ادامه به اعتبار 250 میلیارد تومانی سازمان راهداری برای بهسازی راهها اشاره کرد و اظهار داشت: 250 میلیارد تومان نیز برای ایمن سازی راهها به این سازمان اختصاص داده شد.

افندی زاده با بیان اینکه دیدگاه سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای از نقطه ای بودن مکانهای حادثه خیز در جاده ها به دیدگاه محوری بودن انتقال یافته است، گفت: از ابتدای سال تاکنون 440 نقطه و مقطع حادثه خیز از هزار نقطه پیش بینی شده تکمیل شده است و امیدواریم تا پایان سال به اهداف برنامه خود برسیم.

وی در پایان به نصب 9 هزار کیلومتر گاردریل و نیوجرسی در جاده های کشور اشاره کرد و گفت: در همین مدت 170 کیلومتر از راههای کشور نیز به سیستم روشنایی مجهز شده است.