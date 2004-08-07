حمايت ازورزش دانشجويي يك افتخارملي است

گروه ورزشي" مهر": بازاريابي( Marketing ) پديده جديدي است كه ازقدمت چنداني درورزش ايران برخوردارنيست ودرطي چند سال اخيرمورد توجه قرارگرفته است. مديريت ورزش همواره بربازاريابي بعنوان شيوه اي براي هدايت منابع مالي تاكيد كرده است. به طور قطع توسعه وايجاد منابع مالي جديد دركنارتوسعه منابع انساني دومولفه موثرومكمل براي ارتقاء ورزش به ويژه ورزش قهرماني است. محدوديتهاي منابع انساني ومالي همواره محدود كننده كيفي سازي برنامه ريزيها تشكيلات وساختارهاي ورزشي است. ورود پديده بازاريابي به ورزش تابع عواملي بوده است كه مهمترين آنها عبارتند از: ميزان اعتماد سرمايه گذاربه تشكيلات مربوط درورزش، بازده ايجاد سرمايه درورزش، توجه به نقش تبليغات ازطريق ساختارهاي عام گسترنظير ورزش ونظام مند بودن تشكيلات ورزشي، بديهي است هرچه انسجام تشكيلات ورزشي بالاترشود، جذب منابع مالي ازطريق بازاريابي بهترانجام مي شود.

وزارت علوم بعنوان متولي ورزش دانشجويي براي فراهم نمودن منابع مالي انساني متناسب با نيازهاي دانشجويان با چالشهاي مختلفي روبروبوده است. توجه به بعد همگاني ورزش دانشجويي وتوسعه ورزش قهرماني خود ازلحاظ تامين منابع مالي انساني امري طاقت فرسا، انرژي گير وهزينه برمي باشد. توسعه ورزش همگاني وقهرماني نيازمند ابزارهاي مناسب كيفي است. جشنواره درون دانشگاهي والمپيادهاي كشوري ضمن اينكه دوابزارنيرومند براي نايل شدن به اين هدف است، عصاره ورزش دانشجويي است كه عرصه رقابت جوانمردانه توام با دوستي ومودت بين دانشجويان است.

تحول جديدي كه اين روزها باعنوان ورود حاميان مالي به المپياد ورزشي دانشجويان ايجاد شد، افق جديدي درورزش دانشجويي مي گشايد كه مهمترين رهاورد آن تشويق سرمايه گذاري غيردولتي درورزش دانشجويي جهت برآوردن بخشي ازاهداف برنامه هاي درازمدت است. بطورقطع رقابت هزاران دانشجوبراي رسيدن به قله هاي افتخارملي نيازمند چنين گامهاي موثري است واستقبال مسوولين وزارت علوم مي تواند زمينه لازم را براي كيفي سازي وهدفمند كردن منابع مالي غيردولتي دربخش ورزش دانشجويي فراهم نمايد. شركتهاي غيردولتي بايد دريابند حمايت ازورزش دانشجويي وتوجه به منزلت وشان دانشجويك افتخارملي است كه مي تواند فرزندان عالم اين جامعه را درجهت ساختن جامعه اي پويا، علمي وپرنشاط توانا سازد.

* سيروس چوبينه