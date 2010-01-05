رانندگی پسربچه 12 ساله و بی برقی 15 ساعته خرم آبادی ها!

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، در حالیکه شب گذشته حدود ساعت 23 مناطقی از خرم آباد با قطعی ناگهانی و بدون اطلاع رسانی برق مواجه شدند که شاید هیچ کدام از آنها نمی دانستند که قطعی برق خانه هایشان ناشی از بی مبالاتی یک پسربچه 12 ساله بوده است.

ساعات پایانی شب گذشته یک پسربچه 12 ساله که سوئیچ ماشین پدر خود را برداشته بود به همراه دوست دیگرش با حضور در خیابانهای شهر خرم آباد و ویراژ کشیدن حامل حادثه ای بودند که منجر به زخمی شدن یکی از پسربچه های 12 ساله سرنشین خودرو شد.

برخورد خودروی پژو پارس به سرنشینی دو پسر بچه با یکی از تیرهای برق فشار قوی شهر خرم آباد در نبش خیابان پارسیان این شهر موجب خاموشی گسترده در محله های 60 متری، بلوار مدیریت، دره گرم، شهرک پارسیلون و ... شد تا با وجود تلاش های شرکت برق تا ساعت 14 امروز برق برخی از مشترکان این مناطق همچنان قطع باشد.

این در حالی است که بخش عمده ای از ادارات شهر خرم آباد در مناطق یاد شده قرار دارند و قطعی برق روند خدمت رسانی به مردم را با مشکل مواجه کرده بود. از سوی دیگر افراد زیادی از ساکنان مناطق بلوار دره گرم، شهرک پارسیلون، بلوار ولایت و خیابان پارسیان در تماس با خبرگزاری مهر از روند قطعی برق گلایه کردند.

برخورد خودروی یاد شده با تیر برق فشار قوی موجب شکستن تیر برق از دو قسمت، پاره شدن کابلهای برق فشار قوی، خسارت سنگین به خودروی یاد شده و زخمی شدن یکی از سرنشینان این خودروی پژو شد تا در همان ساعات پایانی شب گذشته ماموران نیروی انتظامی شهرستان خرم آباد با حاضر شدن در محل حادثه خودرو را توقیف کنند.

عکس تزئینی است

پس از رخ دادن حادثه یاد شده ماموران شرکت برق تلاش کردند که در کمترین زمان اقدام به تعمیر خطوط انتقال برق کنند که با توجه به تلاشهای صورت گرفته برای ساعاتی برق برخی نقاط شهر وصل شد و در مجموع تا ساعت 14 ظهر امروز برخی از مشترکان برق هنوز با مشکل قطعی برق مواجه بودند که ساعتی قبل این مشکل نیز مرتفع شد.

مرکز اطلاع رسانی نیروی انتظامی استان لرستان در پاسخ پیگیریهای خبرنگار مهر در مورد سرنوشت سرنشینان "نوجوان" خودروی یاد شده عنوان کرد: خوشبختانه حال پسر بچه 12 ساله زخمی شده در حادثه شب گذشته مساعد است و خودروی پژو نیز فعلا توسط ماموران این نهاد توقیف شده تا پس از شکایت شرکت برق استان و دیگر شاکیان نسبت به بررسی پرونده راننده 12 ساله اقدام شود.

این در حالی است که با توجه به اینکه پسر بچه 12 ساله به سن قانونی برای رانندگی نرسیده است برگ جریمه نیز برای این خودرو صادر شده است.

مشاور مدیر عامل شرکت توزیع برق استان لرستان نیز در این رابطه با تشریح حادثه رخ داده در شب گذشته، عنوان کرد: در حال حاضر با تلاش نیروهای شرکت برق استان مشکل قطعی برق در مناطق یاد شده مرتفع شده است.

فضل الله ساجدی با اشاره به آغاز قطعی برق در ساعت 23 شب گذشته، یادآور شد: پسربچه متخلف شب گذشته به همراه مدارک و گزارش کارشناسان شرکت برق به کلانتری شماره 15 خرم آباد معرفی شد.

وی با بیان اینکه خسارات وارد شده به شرکت برق توسط این راننده نوجوان در دست بررسی است، خاطر نشان کرد: با توجه به تلاش نیرویهای شرکت برق مشکل 80 درصد مناطق شهر تا ساعت 11 مرتفع شد و در نهایت راس ساعت 14 برق کلیه مشترکانی که با مشکل قطعی برق مواجه بودند وصل شد.

مشاور مدیر عامل شرکت توزیع برق استان لرستان تاکید کرد: مطابق قانون راننده متخلف باید کلیه خسارات وارده به شرکت برق و همچنین هزینه انرژی توزیع نشده در ساعات قطعی برق را بپردازد.

ساجدی خاطر نشان کرد: در حال حاضر دفتر حقوقی شرکت توزیع برق استان لرستان از صاحب خودرو شکایت کرده و از طریق مبادی ذی ربط مشغول پیگیری موضوع است.

به هر حال حادثه شب گذشته که با مجروح شدن یک نوجوان 12 ساله همراه شد می توانست صحنه مرگ وحشتناک دو نوجوان بر اثر تصادف شدید رانندگی و یا حتی برق گرفتگی با کابلهای فشار قوی برق باشد که این امر هشداری جدی برای خانواده هایی است که بدون توجه ماشین را در اختیار نوجوانانی قرار می دهند که حتی توان کنترل فرمان ماشین در چنین شرایطی را ندارند.

خانواده ها باید به این بیندیشند که شاید این حادثه می توانست امروز دو قربانی را در پی داشته باشد که به طور قطع این ضایعه هیچ گاه جبران شدنی نبود.