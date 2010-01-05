مصوبات دولت در بخش کشاورزی فارس/انتقاد از فقدان صنایع تبدیلی

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، مهرزاد خرد ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: دراین سفر اعتبارات خوبی برای امور زیربنایی بخش کشاورزی فارس به تصویب رسید که از آن جمله می توان به اعتبار هزار میلیارد تومانی برای اجرای فصل امور زیربنایی، آب وخاک، در یک برنامه پنج ساله اشاره کرد که این اعتبار از سال 89 و در طی پنج سال به مرور اختصاص می یابد.

به گفته وی این اعتبار شامل 350 میلیارد تومان از محل اعتبارات دولتی و 650 میلیارد تومان ازمحل تسهیلات ارزان قیمت خواهد بود و صرف اموری همچون تسطیح اراضی، شیوه های نوین آبیاری، طرح های تأمین آب، احداث سدهای خاکی، اجرای طرح های آبخیزداری و آبخوان داری، احیای قنوات و بازسازی چشمه سارها و بهسازی واحداث کانالهای آب خواهد شد .

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس اجرای طرح پوشش فراگیر محصولات کشاورزی از طریق بیمه محصولات به مدت دو سال، اجرای طرح جامع مدیریت آبخیزداری با اعتبار یک هزار میلیارد تومان به مدت پنج سال، کمک به تاسیس نمایشگاه دائمی محصولات صادراتی (که بیش از 46 درصد آن را محصولات کشاورزی تشکیل می دهد)، پیش بینی منابع مورد نیاز جهت اصلاح و توسعه 13 هزار هکتار باغ زیتون را از جمله مصوبات سفر سوم هیئت دولت به فارس برشمرد.

وی گفت: افزایش سهم اعتبارات ملی استان از هفت درصد به 12 درصد طی یک برنامه پنج ساله، تشکیل خوشه های صادرات گیاهان دارویی و صنعتی با اعتبار سالیانه یک میلیارد تومان وهمچنین تامین اعتبار برای طرح هایی همچون انتقال آب از چشمه ساسان کازرون، تغذیه مصنوعی آب در فسا و اجرای طرح جامع آب استان منطبق با خشکی و خشکسالی نیز دیگر مصوبات این سفر در بخش کشاورزی فارس به شمار می آید.

خرد همچنین از تصویب تامین اعتبار خرید 300 دستگاه ادوات وماشین آلات کشت مستقیم خبر داد و گفت: در صورت تامین این اعتبار و تجهیز مزارع به این ماشین آلات، میزان مصرف انرژی 75 درصد و میزان مصرف بذر وکود تا یک سوم کاهش پیدا خواهد کرد و همچنین مدت زمان کاشت محصول هم کوتاه تر می شود.

وی گفت: با این اقدام، بالا بودن هزینه تولید که یکی از دغدغه های اساسی سازمان جهاد کشاورزی به شمار می رود برطرف شده و هزینه های کشاورز به یک سوم تقلیل می یابد .

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس در ادامه اظهار داشت: دغدغه دیگر این سازمان افزایش سهم کشاورز از تولید بوده که هم اکنون فاصله قیمت بین تولید و بازار زیاد است و واسطه ها سود اصلی را از تولید محصولات کشاورزی به خصوص محصولاتی که به صورت مستقیم و تازه مصرف می شود را می برند.

انتقاد از فقدان صنایع تبدیلی و تکمیلی در فارس

خرد با اشاره به اینکه درصدد هستیم با اجرای سیاستهایی، سهم کشاورز را از ارزش افزوده ایجاد شده دربخش کشاورزی افزایش دهیم، افزود: در عین حال بخش عمده ای از محصولات تولیدی بخش کشاورزی در فارس محصولات استراتژیک است که قابلیت تبدیل و به تبع آن امکان ایجاد ارزش افزوده از تبدیل آن وجود ندارد .

رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس همچنین با انتقاد از وضعیت ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی در این استان گفت: فارس با کمبود صنایع تبدیلی و تکمیلی مواجه است و صنایع ایجاد شده هم درمحلهای تولید، مستقر نیستند.

خرد متذکرشد: به عنوان نمونه حتی در شهرستان داراب که قطب تولید مرکبات به شمار می رود هیچ واحد صنایع تبدیلی مرکبات ایجاد نشده و اغلب صنایع تکمیلی و تبدیلی موجود نیز به صورت پراکنده در سطح استان فارس وجود دارند که این امر نیز باید مورد بررسی قرار گیرد.

وی در ادامه سخنان خود برخی انتقادها که بخش کشاورزی را در تقابل با بخش صنعت می دانند رد کرد و گفت: این دو بخش نه تنها در تقابل با یکدیگر نبوده بلکه در امتداد هم هستند وحتی بخش کشاورزی فارس زمانی موفق است که صنعتی شود و این تفکر که پرداختن به بخش کشاورزی، فارس را از توسعه صنعتی محروم کرده اشتباه بوده و باید گفت هم اکنون بخش کشاورزی فارس بیشترین لطمه را از عدم توسعه صنعتی خورده است.

در ادامه این جلسه خرد در پاسخ به سوال خبرنگاران درخصوص جبران خسارت کشاورزان از حوادث و بلایای طبیعی گفت: به 80 درصد کشاورزان خسارت دیده غرامت حوادث به مبلغ 33 میلیارد و 268 میلیون تومان از طریق صندوق بیمه محصولات کشاورزی پرداخت شده است .

به گفته وی کشاورزان فارس تا 20 دی ماه مهلت دارند برای بیمه محصولات خود درسال زراعی 89-88 به صندوق بیمه محصولات کشاورزی مستقر در شعب بانک کشاورزی فارس مراجعه کنند .