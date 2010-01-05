بودجه موسسات قرآنی باید در زمینه قرآنی هزینه شود

به گزارش خبرنگار مهر در شاهرود، حجت الاسلام علی شکری ظهر سه شنبه در آیین تودیع و معارفه مسئول جدید دارالقرآن الکریم اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان در شاهرود گفت: فعالان قرآنی اداره کل تبلیغات اسلامی باید در ایام دهه فجر در پنج شهرستان هر شب یک جلسه قرآنی داشته باشند.
وی با اشاره به اینکه کسانی که با تمام وجود در راستای ترویج مسائل دینی و قرآنی خدمت میکنند کار بسیار مقدسی انجام میدهند، گفت: قرآن سرشار از عبارات و آموزههای اخلاقی فردی و اجتماعی برای انسانهایی است که در طول زندگی میتوانند از آن استفاده کنند.
به گفته وی، گسترش فعالیتهای قرآنی و ترویج فرهنگ دینی و مذهبی نقش مهمی در مقابله با تهاجم فرهنگی دشمن دارد.
شکری با اشاره به آشوبهای اخیر و حرمت شکنی ها به امام راحل و امام حسین(ع) گفت: کسانی که خود را نخبه سیاسی فرض میکنند با حمایت بیگانگان دنبال فرصت هستند تا به خیال خام خود انقلاب اسلامی را نابود کنند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان تصریح کرد: آشوبهای اخیر طمع دشمنان قسم خورده انقلاب را بیشتر کرد ولی خوشبختانه با حضور پرشور و به موقع مردم تمام این توطئهها خنثی شد.
وی با بیان اینکه دشمنان از هر فرصتی برای ضربه زندن به نظام جمهوری اسلامی استفاده میکنند تا به اهداف شوم خود برسند، گفت: مردم باید همواره نسبت به توطئههای دشمنان داخلی و خارجی هوشیار باشند.
در این آیین محمد دلالی به عنوان مسئول جدید دارالقرآن اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان معرفی شد و از زحمات رضا سبزواری قدردانی شد.
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