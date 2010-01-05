به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی سه شنبه 15 دی با شرکت در همایش "وقف و رسانه" گفت: تا کنون به برخی مباحث اسلام به شکل شایسته پرداخته نشده و حتی مقداری از آنچه در غرب است پیروی هم کردهایم، شاید به این دلیل که اشراف و احاطه کافی به مباحث اسلام نداشتهایم.
وی گفت: تعبیر شهید محمدباقر صدر و شهید مطهری از وقف این است که وقف ابزاری اقتصادی و اجتماعی است که توسط مردم ایجاد و مورد بهرهبرداری عمومی قرار میگیرد.
حسینی با اشاره به پیشینه وقف در کشور یادآور شد: در دوران هخامنشیان مسئلهای شبیه وقف وجود داشت که افراد اموال خود را در مسیری قرار میدادند که ماندگار شود. این نشان از نوعدوستی و توجه به نیازهای دیگران در جامعه بوده است که در دوران اسلامی نیز ما نمونههای زیادی از این فرهنگ در کشور داشته ایم .
وزیر ارشاد با بیان اینکه بر اساس شواهد و نمونههای موجود، وقف مسئلهای ریشهدار است، گفت: حکام جور در طول تاریخ به املاک وقفی تعدی میکردند، به عنوان مثال حکام پهلوی برخی املاک وقفی را میان درباریان تقسیم میکردند. لذا این رفتارها باعث شد ذهنیت منفی نسبت به استفاده صحیح از وقف ایجاد شود و وظیفهای را بر دوش رسانهها قرار دهد که اینگونه ذهنیتهای منفی را از جامعه بزدایند.
حسینی از جمله مباحث مناسب برای رسانهها در این مورد را تأکید بر "مردمی بودن وقف" عنوان کرد و یادآور شد: میتوان روی مردمی بودن وقف و اثرات آن بحث کرد. مثلا در ایام عاشورا نذورات مردم را میتوان به عنوان یکی از مصادیق مردمی بودن وقف عنوان کرد.
وی با اشاره به افزایش 40 درصدی نذورات مردم در سال جاری نسبت به سالهای قبل، اظهار داشت: من اخیرا سفری به عتبات عالیات داشتم که استاندار نجف میگفت؛ در مراسمهایی مانند عید غدیر دولت هیچ امکاناتی ارائه نمیکند و این مردم هستند که نذورات ارائه میدهند.
وی یکی از آثار دیگر وقف را رفع فقر و گسترش عدالت دانست و گفت: از دیگر آثار مثبت وقف، صیانت از شعائر اسلامی و نشر معارف دین مبین اسلام است، زیرا بسیاری از حوزههای علمیه و مدارس ما وقف هستند.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با تأکید بر اینکه رسانهها باید به جای پرداختن به برخی ضعفها نکات مثبت وقف را بگویند تا مردم جذب آن شوند، وقف را از عوامل ارکان تقریب و تقویت فرهنگی بین ملتها و دولتها عنوان کرد و از مطرح شدن نامگذاری سال جهانی وقف و ثبت این میراث معنوی خبر داد.
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