علیرضا سبط احمدی تهیه‌کننده این فیلم سینمایی به خبرنگار مهر گفت: تدوین "سنگ اول" تمام شده و محمدعلی ساخت موسیقی را شروع کرده صداگذاری این فیلم سینمایی ادامه دارد.

اندیشه فولادوند و محسن تنابنده بازیگران این فیلم هستند که بر اساس قصه‌ای از هوشنگ مرادی‌ کرمانی مقابل دوربین رفت. بهرام دهقانی تدوین این فیلم را انجام داد و جهانگیر میرشکاری صداگذاری را برعهده دارد.

عوامل "سنگ اول" عبارتند از مدیر فیلمبرداری: فریدون شیردل، دستیار فیلمبردار: غلام ولدخانی، صدابردار: محمد صالحی، دستیار صدا : کیومرث سبحانی، طراح صحنه و لباس: محمدهادی فدوی، طراح چهره‌پرداز: بیژن محتشم‌پور، مدیر تولید: محمود محمد طائمه، مدیر تدارکات: علی ندیمی، محصول سیمافیلم.

