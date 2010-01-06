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۱۶ دی ۱۳۸۸، ۹:۰۳

محمدعلی برای "سنگ اول" موسیقی می‌سازد

محمدعلی برای "سنگ اول" موسیقی می‌سازد

محمد محمدعلی برای فیلم سینمایی "سنگ اول" به کارگردانی ابراهیم فروزش موسیقی می‌سازد.

علیرضا سبط احمدی تهیه‌کننده این فیلم سینمایی به خبرنگار مهر گفت: تدوین "سنگ اول" تمام شده و محمدعلی ساخت موسیقی را شروع کرده صداگذاری این فیلم سینمایی ادامه دارد.

اندیشه فولادوند و محسن تنابنده بازیگران این فیلم هستند که بر اساس قصه‌ای از هوشنگ مرادی‌ کرمانی مقابل دوربین رفت. بهرام دهقانی تدوین این فیلم را انجام داد و جهانگیر میرشکاری صداگذاری را برعهده دارد.

عوامل "سنگ اول" عبارتند از مدیر فیلمبرداری: فریدون شیردل، دستیار فیلمبردار: غلام ولدخانی، صدابردار: محمد صالحی، دستیار صدا : کیومرث سبحانی، طراح صحنه و لباس: محمدهادی فدوی، طراح چهره‌پرداز: بیژن محتشم‌پور، مدیر تولید: محمود محمد طائمه، مدیر تدارکات: علی ندیمی، محصول سیمافیلم.

کد مطلب 1011907

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