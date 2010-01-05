طرحهای جنسیتی در دانشگاهها؛ از تایید تا تکذیب

به گزارش خبرنگار مهر، تفکیک جنسیتی در دانشگاهها موضوعی است که تا کنون بارها مسئولان مختلف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری درباره آن در جمع خبرنگاران مورد پرسش قرار گرفته اند. وقتی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری پس از دیدار با اساتید مشاور برتر دانشجویان شاهد و ایثارگر در حال ترک هتل انقلاب تهران بود از وی پرسیده شد "آقای دکتر دانشجو جریان موج تفکیک جنسیتی در دانشگاهها چیست، آیا برنامه ای در این باره دارید یا خیر."

کامران دانشجو با ابراز بی اطلاعی از آنچه تحت عنوان موج عنوان می شد، در حالی که از خبرنگاران خواستار فضایی منطقی شد، اظهاراتش درباره فضای طرح تفکیک جنسیتی در دانشگاهها در پی این بود تا طوری برداشت شود که گویا برخی می خواهند با دامن زدن به این بحث و تکرار مکرر آن فرزندی با نام "تفکیک جنسیتی در دانشگاهها" متولد شود و در دامان دولت قرار گیرد.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفته بود: "بگویید این موج از کجا آمده است. اصلا چنین موجی نیست الا اینکه بخواهیم موجی را ایجاد کنیم. در حال حاضر تفکیک جنسیتی نه در حد بحث کارشناسی است و نه موج. در صدد ایجاد موج هم نباشند."

امروز اغلب موضوعاتی که با محور شاخص جنسیت و نهاد دانشگاه مطرح می شود تحت عنوان تفکیک جنسیتی در دانشگاهها نام می گیرد. تفکیک کلاسهای درس و تک جنسیتی شدن دانشگاههای کشور دو تعبیری است که پیرو آن عبارت تفکیک جنسیتی در دانشگاهها بکار برده می شود.

کامران دانشجو وزیر علوم درباره تفکیک جنسیتی در جمع خبرنگاران گفته بود: قائل به این نیستیم که دیوار بکشیم نه در دانشگاه و نه در جای دیگر.

پایگاه اطلاع رسانی دولت امروز وارد فضای تفکیک جنسیتی در دانشگاهها شد و اعلام کرد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برنامه ای برای تفکیک جنسیتی در دانشگاهها ندارد. هر چند تفکیک جنسیتی در دانشگاهها از سوی سایت دولت رد شده اما محورهایی را که با دو شاخص جنسیت و دانشگاه می تواند مورد بررسی قرار گیرد را منتفی ندانسته است.

از جمله محورهایی که پایگاه اطلاع رسانی دولت در پیوند جنسیت و دانشگاه محتمل دانسته و به نقل از حسین عامری مدیرکل نظارت و ارزیابی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مطرح کرده عبارت از این است که وزارت علوم تنها در مواردی که تقاضایی برای تاسیس دانشگاه دخترانه و پسرانه وجود داشته باشد با بررسی شرایط منطقه و ضوابط قانونی، مجوز راه اندازی این گونه دانشگاهها را صادر می کند.

وزیر علوم پیش از این نیز مشابه اظهارات منتشر شده در پایگاه اطلاع رسانی دولت درباره دانشگاههای تک جنسیتی را عنوان کرده و گفته بود: ممکن است نیاز باشد که دانشگاههایی را با رشته هایی خاص بخواهیم مخصوص بانوان و یا موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی را با رشته هایی خاص برای مردان ایجاد کنیم که کار مثبتی است و در مجموعه معاونت آموزشی نیز در این زمینه کار کارشناسی صورت می گیرد.

محبوبه مباشری رئیس دانشگاه الزهرا (س) به عنوان رئیس اولین دانشگاه دخترانه کشور در گفتگو با مهر بر موافقت خود مبنی بر راه اندازی دانشگاههای تک جنسیتی در کنار دانشگاه مختلط تاکید کرد و درباره ایجاد دانشگاههای تک جنسیتی گفت: "کاملا موافق هستم که دانشگاههای دخترانه در کنار دانشگاههای مختلط راه اندازی شوند تا انتخاب های متنوعی پیش روی مردم کشور قرار گیرد."

وی افزود: "دانشگاههای دخترانه باید در جغرافیای ایران راه اندازی شوند تا اگر داوطلبی بخواهد در یک دانشگاه تک جنسیتی درس بخواند مجبور نشود از یک راه دور مانند بوشهر حتما به تهران بیاید تا در دانشگاه دخترانه الزهرا (س) درس بخواند. معتقدم باید امکانات لازم را فراهم کنیم تا هر کس از هر دانشگاه مورد علاقه اش استفاده کند."

لزوم بررسی آسیبهای اجتماعی اختلاط دختر و پسر در دانشگاهها

محبوبه مباشری افزود: "مسئولین و متولیان فرهنگی کشور باید نسبت به تشکیل اتاق فکری در زمینه بحث حضور همزمان دختران و پسران در دانشگاه اقدام کنند و بررسی کنند که آیا واقعا اختلاط دختر و پسر باعث آسیبهای اجتماعی می شود. ما خودمان نسل انقلاب هستیم و در دانشگاههای مختلف درس خوانده ایم و وقتی دوستان را مشاهده می کنیم (که امروز در مصادر امور هم هستند) همه وفادار به انقلاب و افرادی مهذب و تحصیلکرده و متعهد هستند بنابراین صرف اختلاط یک دانشگاه یا یک دستگاه نمی تواند به بار آورنده آسیب باشد."

رئیس دانشگاه الزهرا (س) با بیان اینکه "بنده خارج از کشور هم درس خوانده ام اما هیچ خللی وارد نشد چرا که ریشه ها محکم بود." اضافه کرد: "باید ریشه ها را محکم کرد. اگر دانشگاه مختلط را جداسازی کنیم، شرکتها و ادارات و بقیه اماکن را چه کار کنیم. شاید در آینده خیلی نزدیک نشود بحث جداسازی جنسیتی را مطرح کرد و شاید اصلا با بروز یک سری مخالفتها و واکنشهای منفی روبرو شود اما فکر می کنم باید فرهنگ سازی کنیم که دختر و پسر جوان ما می توانند در کنار هم و با رعایت حدود درس بخوانند و هیچ مشکلی نیز پیش نیاید، چنان که ما هم درس خواندیم."

بیش از آنکه به جداسازی جنسیتی دانشگاه قائل باشم، به آسیب شناسی اعتقاد دارم

وی خاطرنشان کرد: "بعضی از دوستان ما در خارج از کشور و در یک محیط نامناسب درس خوانده اند و همه آنها امروز افرادی متعهد هستند. بنابراین بیش از آنکه به جداسازی فکر کنم، معتقدم که باید آسیب شناسی صورت گیرد. دانشجو تحت شرایط اخلاقی و عرفی جامعه، اینترنت، ماهواره و ... است. سرانجام همه این دانشجویان می خواهند به اجتماع بازمی گردند. دوره لیسانس فقط 4 سال است و دانش آموختگان دانشگاهها می خواهند پس از آن در بخشهای مختلف در جامعه مشغول شوند اما دیگر نمی توان در محیط کار پرده کشید یا دستگاهها و سازمانها را به بخشهای زنانه و مردانه تقسیم کرد."

این استاد دانشگاه با تاکید بر نقش متولیان فرهنگی کشور در آسیب شناسی وضعیت فرهنگی دانشگاه و جامعه گفت: "نیاز عاطفی و روحی و روانی که در دختران و پسران هست، وجود دارد. این را باید تربیت و تهذیب کرد. فکر می کنم گاهی اوقات نکته اساسی از یاد می رود و به ظواهر پرداخته می شود و همین باعث یک مقدار کج شدن مسیر شده است."

به گزارش مهر، دکتر حسین نادری منش نیز پیش از این در گفتگو با مهر بحث تفکیک جنسیتی دانشگاهها را رد کرده بود اما از بررسی درخواست ایجاد دانشگاههای پسرانه و دخترانه خبر داده بود.