سهم گلستان از خاویار 3.6 تن در سال است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، عل یاکبر پاسندی عصر سه شنبه در جمع صیادان گمیشان افزود: این درحالیست که در سال 1351 از دریای خزر 350 تا 400 تن خاویار صید می شد که 120 تن از این رقم، سهم استان گلستان بود.

وی ،علل کاهش تولید خاویار دریای خزر به مدیریت چندگانه در بهره برداری از دریا و عدم قوانین مشخص توسط کشورهای همسایه، قاچاق خاویار در نتیجه عدم حمایت قوه قضاییه در برخورد با متخلفین، رشد جمیعت و بیکاری شدید جوانان و عدم زیر ساخت های مناسب صنعتی در این منطقه عنوان کرد.

رودخانه های گلستان در معرض آلودگی شدید هستند

وی با تأکید به آلودگی شدید رودخانه های در اثر توسعه کشاورزی صنعتی، تصریح کرد: ماهیان خاویاری "رود کوچ" هستند و برای زاد و ولد در ماه های اسفند، فروردین و اردیبهشت به رود خانه ها کوچ می کنند و از آنجایی که رودخانه مناسب وجود ندارد، امکان زاد و ولد طبیعی ماهیان نیز از بین می رود.

پاسندی بیان داشت: با توجه به این مشکل دولت نهم به منظور احیا خاویار کشور و با توجه به افزایش صید در این شهرستان، طرح ایجاد بزرگترین مرکز تولید ماهیان خاویاری را در دستور کار قرار داده است که موافقت اصولی این طرح توسط سازمان شیلات ایران صادر شده است.

مدیرکل شیلات استان پرورش ماهی و میگو را به عنوان یکی از طرحهای در دست اجرا شیلات برشمرد و اظهار داشت: با همت بلند مسئولان استان و شهرستان سایت میگوی گمیشان نیز در آینده ای نزدیک فعالتر می شود.

وی حراست و نگهداری از این موهبت الهی را وظیفه همگانی دانست و یادآورشد: ماهیان خاویاری برای رسیدن به مرحله تولید به 12 تا 15 سال و ماهیان استخوانی نیز به 3 تا 5 سال زمان نیاز دارند که اگر این فرصت به آنها داده نشود، موجب انقراض نسل ماهیان خواهد شد.

وی ، اجرایی کردن مصوبه هیئت دولت برای تعدیل صیادان در تعاونیهای خاویاری و استخوانی، توسعه گردشگری در تعاونی های صیادی، واگذاری 20 هکتار زمین در سایت میگو و واگذاری مراکز تکثیر ماهیان استخوانی به تعاونیها را از برنامه های در دستور کار شیلات خواند.

پاسندی، با اشاره به فعالیت مراکز تکثیر و پرورش ماهیان خاویاری و استخوانی در استان گفت: این مراکز در 10 سال گذشته 270 میلیون بچه ماهی خاویاری و 550 میلیون قطعه بچه ماهی استخوانی را در دریا رها سازی کردند.



وی خاطر نشان کرد: دریا یکی از نعمتهای خدادی و متعلق به همه نسلها است و ما باید دست به دست هم بدهیم تا از نابودی تولیدات آن جلوگیری کنیم.

وی طرح ایجاد بزرگترین مرکز ماهیان خاویار در گلستان راهکاری برای احیای خاویار کشورکاهش ذکر کرد.

مدیرکل شیلات گلستان گفت: استان گلستان با دارا بودن 110 کیلومتر نوار ساحلی در کنار دریای خزر یکی از مناطق مستعد صیادی کشور محسوب می شود که در حال حاضر 1393 صیاد پره و 302 صیاد ماهیان خاویاری در قالب 23 تعاونی صیادی در این استان فعالیت دارند.