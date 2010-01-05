شبکه معابر شمال تهران ساماندهی شد

‌به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس حامد میرزابیکی معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری منطقه یک با اعلام این خبر اظهار داشت: امسال پروژه های طرح فوریتی در همه مناطق شهر تهران اجرا شد که در ابتدای سال با عنوان طرح استقبال از بهار و اواسط سال با عنوان استقبال از مهر و در اواخر سال نیز با عنوان سومین طرح فوریتی به اجرا رسید.

وی افزود: اجرای این طرح در حوزه معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری منطقه یک شامل 16 پروژه ساماندهی شبکه معابر بود که در ‌آذر ماه آغاز شد به اتمام رسید.

میرزابیکی، شناسایی و رفع نقاط بحرانی و تصادف خیز درسطح منطقه را از اقدامات انجام شده دانست و گفت: در این طرح 20 نقطه در معابر شناسایی شده که با اصلاح هندسی، همسطح سازی، نصب علایم ایمنی و... ساماندهی شد.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری منطقه یک اصلاح هندسی در پهلوگاه های ایستگاه اتوبوس، ‌ایمن سازی معابر و انسداد بریدگی را از دیگر اقدامات انجام شده در 10 محور عنوان کرد.

وی همچنین مناسب سازی معابر در 9 محور را از دیگر پروژه های اجرا یی در سومین طرح فوریتی اعلام و خاطر نشان کرد: در محورهای فوق که شامل بلوار آبادان، اوشان، بزرگراه ارتش، میدان تجریش و... است 17 طرح مناسب سازی انجام شده است.

به گفته میرزابیکی، نصب 380 تابلو انتظامی و اخباری، نصب 36 تابلو اسامی معابر برای ساماندهی تردد خودروها، نصب و مرمت 10 و شستشوی 24 سرپناه ایستگاه اتوبوس و تامین روشنایی 11 سرپناه، نصب و نگهداری پلهای هوایی عابر پیاده، نصب 788 متر طول گاردریل و189 استوانه ، 868 متر نرده و17 بشکه ایمنی، نصب 31 پل همسطح روی انهار از اقدامات انجام شده در این طرح بود.