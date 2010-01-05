بیمارستان صحرایی خراسان جنوبی راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند پیش از ظهر سه شنبه در مراسم افتتاح بیمارستان صحرایی استان، گفت: حوادث و تلفات متعدد موجب مرگ و میر با جراحات متعدد انسانی می شود در حالیکه زیرساختهای جامعه برای پاسخ این حواث کافی نیست.

مراد هاشمزهی با بیان اینکه بیمارستانها به عنوان جزئی از زیر ساختهای هر جامعه می توانند در این حوادث آسیب ببینند، عنوان کرد: رسیدگی به امور درمانی مصدومین و مجروحین احتمالی در نزدیکترین محل به حادثه در زمان طلائی گاه می تواند بیش از 50 درصد از تلفات انسانی را پیشگیری کند.

به گفته وی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند جهت نیازسنجی و ارتقاء آمادگی برای مقابله با حوادث محتمل در استان و شرایط زیست محیطی از سال 1384 طرح توجیهی و مراحل پیگیری تامین اعتبار کارشناسی نوع سازه بیمارستان در این مدت انجام داد که در سفر دوم رئیس جمهور به استان این طرح تایید و مبلغ 10 میلیارد ریال اعتبار جهت خرید بیمارستان صحرایی از محل اعتبارات ملی مصوب شد.

وی به مشخصات فنی سازه این بیمارستان اشاره کرد و بیان داشت: سازه اصلی بیمارستان از تعداد 15 تخت چادربادی با ارک نیم دایره با مساحت 400 متر مربع و فضای کاربری درمانی تشکیل شده است.

هاشمزهی با اشاره به اینکه جنس چادرها با پوشش pvc پارچه پلی استر و پلی اورتان دارای خاصیت ضد حریق و ضد عفونی آب است، تصریح کرد: این چاردها با متعلقات مربوطه از قبیل کمپرسورهای باد، سیستم دمنده و ایرکاندیشن و روشنایی با قابلیت ایجاد دمای محیط هشت تا 40 درجه سانتیگراد است.

وی کانکس با مساحت 66 متر مربع با اعتبار بالغ بر یک میلیارد را از اجزای مهم بیمارستان دانست و افزود: در این کانکس از تکنولوژی دابل اکسپند استفاده شده و امکان انجام همزمان دو عمل جراحی را دارد.

هاشمزهی تعداد تختهای این بیمارستان را 50 تخت درمانی ذکر کرد و ادامه داد: این تعداد شامل تختهای پذیرش و مدارک پزشکی، تریاژ، اورژانس، بخشهای بستری، ICU ، اتاق عمل، ریکاوری و CSR ، آزمایشگاه و رادیولوژی است.

وی خاطر نشان کرد: این بیمارستان در هنگام تخریب بیمارستان اصلی استان در حوادث و در صورتیکه تعداد بیماران از ظرفیت پذیرش بیمارستان های استان در حوادث بیشتر باشد، در مجاورت بیمارستان نصب خواهد شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در پایان نیروی انسانی، موتور برق، سیستم آبرسانی، اسکان موقت پرسنل، دندانپزشکی، آزمایشگاه پرتابل و لیفتراگ را از جمله کمبودهای این بیمارستان ذکر کرد.