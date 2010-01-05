به گزارش خبرگزاری مهر، در این دیدار که پیش از ظهر امروز و در محل سازمان بازرسی کل کشور انجام شد طرفین درخصوص مناسبات دو کشور و گسترش همکاری‌های حقوقی و قضایی گفتگو کردند.

وزیر دادگستری قطر به دعوت وزیر دادگستری کشورمان روز گذشته به ایران آمد. دیدار با رئیس قوه قضائیه و دادستان کل کشور و رئیس سازمان بازرسی کل کشور از برنامه‌های سفر وزیر دادگستری قطر به ایران است.

حجت‌الاسلام پورمحمدی در این دیدار اظهار داشت: اگر کشورهای منطقه با وحدت و نزدیکی به هم روابطشان را بهبود بخشند نه تنها منافع‌شان در منطقه حفظ می‌شود بلکه در فضای بین‌المللی هم تأثیرگذار خواهد بود.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در دیدار با حسن بن‌عبدالله الغانم وزیر دادگستری قطر با ابراز خرسندی و خوشامدگویی به هیأت قطری گفت: خوشبختانه روابط جمهوری اسلامی ایران با دولت و مردم قطر از وضعیت خوب و رو به جلو برخوردار است و مقامات عالی دو کشور در مسایل منطقه‌ای و بین‌المللی، نظرات و مواضع نزدیک و مشترک دارند.

وی خاطرنشان کرد: متاسفانه منطقه مواجه با تشنج‌ها، منازعات و جنگ‌های زیادی است و منطقه علیرغم برخورداری از دین و فرهنگ مشترک، به کانون درگیری‌ها تبدیل شد و این به کشورها و ملّت‌های منطقه خسارت فراوان می‌زند.

پورمحمدی تصریح کرد: جای تأسف است که امت‌های اسلامی و معتقدین به قرآن و دین اسلام که دین عقلانیت، حیات طیب و احترام به حقوق دیگران است از این مشکلات رنج ببرند.

وی گفت: علیرغم فضایی که بر منطقه حاکم است بین جمهوری اسلامی ایران و کشور قطر روابط صمیمی، اسلامی و مسالمت‌آمیز به شکل مطلوب برقرار است و ما از این بابت خرسند هستیم.

رئیس سازمان بازرسی‌کل کشور تأکید کرد: باید از این فرصت به بهترین شکل استفاده کرد و خوشبختانه آثار این رفت و آمدهای خوب و صمیمی را حس می‌کنیم.

وی با تأکید بر ضرورت استفاده از فرصت روابط مناسب بین دو کشور تصریح کرد: البته خیلی نباید راحت و فارغ‌البال بود چون توطئه‌ها و دست‌هایی در کار است تا این روابط صمیمی را مخدوش کند.

پورمحمدی خاطرنشان کرد: یکی از ظرفیت‌هایی که روابط دو کشور را تقویت می‌کند همکاری‌های حقوقی و معاضدت‌های قضایی است.

رئیس سازمان بازرسی‌کل کشور در پایان با اشاره به سفر رئیس قبلی قوه قضاییه و نیز سفر دیگر مقامات کشورمان به قطر گفت: اینها نشان از این دارد که روابط جمهوری اسلامی ایران و کشور قطر در بهتر‌ین شکل برقرار است.

پورمحمدی همچنین در ابتدای سخنانش، هیأت قطری را با جایگاه قانونی و نحوه اقدامات سازمان بازرسی کل کشور آشنا کرد.

وزیر دادگستری قطر: بین ما و برادران ایرانی‌ پیوند محبت و دوستی برقرار است

در ادامه این دیدار، حسن بن عبدالله الغانم وزیر دادگستری قطر گفت: همواره در تلاشیم تا روابط با جمهوری اسلامی ایران را توسعه دهیم، البته روابط مان مستحکم و قوی است.

وزیر دادگستری قطر افزود: احساس درونی ما این است که بین ما و برادران ایرانی‌مان پیوند محبت و دوستی برقرار است و این در همه زمینه ها مشهود است.

حسن‌‌بن عبدالله الغانم اظهار داشت: نیت و اراده صادقانه برای پیشرفت وجود دارد و این به توسعه روابط کمک می‌کند.وی ادامه داد: با برادران ایرانی‌مان برخورد سیاسی پیچیده نداریم بلکه در فضایی صمیمی و صادقانه برخورد می‌کنیم .

وزیر دادگستری قطر خاطرنشان کرد: اکنون هم در جهت توسعه و تحکیم مناسبات و همکاریهای حقوقی و قضایی کار می‌کنیم و نقطه نظرهایی هم در زمینه‌های مختلف داریم که برای پیشبرد آنها در حال بحث و بررسی هستیم.

حسن‌بن عبدالله‌الغانم در پایان با ابراز خوشحالی از این دیدار اظهار داشت: موافقت‌ نامه‌های حقوقی و قضایی مختلف بین ما وجود دارد و در این زمینه تلاش می‌کنیم تا نهایی شوند.