به گزارش خبرنگار مهر، فیلمبرداری فیلم سینمایی" شرط اول" به کارگردانی‌مسعود اطیابی و تهیه‌کنندگی محمدکمالی‌پور امروز در فرحزاد با بازی اکبرعبدی و کامبیز دیرباز ادامه می‌یابد و با توجه به توقف چند روزه کار در ایام محرم و باقی ماندن 10 جلسه از فیلمبرداری، نسخه اولیه این فیلم به دبیرخانه جشنواره فیلم فجر نمی‌رسد.

کامبیز دیرباز در نمایی از "شرط اول"

این فیلم روایت زندگی فردی به نام بهرام است که در یک حادثه رانندگی دچار مرگ مغزی می‌شود و با یک معجزه دوباره به زندگی برمی‌گردد. اکبرعبدی، کامبیز دیرباز، الناز شاکردوست، سیروس گرجستانی، نگار فروزنده، پروین قائم مقامی، امیر مهدی‌کیا، فرهاد بشارتی، شهاب عباسی و پریا شمس بازیگران فیلم سینمایی "شرط اول" هستند.

عوامل این فیلم عبارتند از نویسنده: شهاب عباسی، مدیر فیلمبرداری: افشین علیزاده، مدیرتولید: پیمان جعفری، طراح گریم: مهری شیرازی، صدابردار: وحید سلطانی، طراح صحنه و لباس: سعید اسدی، برنامه‌ریز و دستیار اول کارگردان: حمیدرضا علیپور، منشی صحنه: غزل رشیدی، عکاس: محمد فوقانی، مژده مرادی، روابط عمومی: بهناز شیربانی، تدوین: نازنین مفخم، صداگذاری: رحیمه شجاعی، مدیر تدارکات: فواد بوربور.

فیلمبرداری فیلم سینمایی "شرط اول" که برای حضور در جشنواره فیلم فجر آماده می‌شود از 12 آبان در تهران آغاز شده، تدوین و صداگذاری همزمان با فیلمبرداری انجام می‌شود.