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۱۵ دی ۱۳۸۸، ۱۶:۰۳

دهه فجر؛

گلستان میزبان دو جشنواره بین المللی و کشوری است

گلستان میزبان دو جشنواره بین المللی و کشوری است

گرگان - خبرگزاری مهر: استاندار گلستان اعلام کرد: در راستای انعقاد تفاهمنامه با وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ،دو جشنواره بین المللی ‌فیلم فجر و‌ هنرهای تجسمی در دهه مبارک فجر در استان برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، جواد قناعت عصر سه شنبه به خبرنگاران در گرگان افزود: در سفر چند روز اخیر وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به استان این طرح عنوان و مصوب شد و به مدیر کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان گلستان نیز ابلاغ شده است.

وی اظهار داشت: جشنواره بین المللی فیلم فجر برای نخستین بار و همزمان با تهران و برخی استانها برگزار خواهد شد.

به گفته قناعت، این جشنواره با حضور برخی از کارگردانان و بازیگران برجسته کشورو در نشستها و میزگردهای تخصصی، فیلم های جشنواره، مورد نقد و بررسی قرار خواهد گرفت.

استاندار گلستان بیان داشت: همچنین، 24 فیلم شامل 12 فیلم داخلی و 12 فیلم خارجی در دو سینمای بهمن و رسالت و تالار فخرالدین اسعد گرگانی شهر گرگان به معرض نمایش گذاشته می شود.

وی یادآورشد: انتخاب فیلمهای برتر توسط تماشاگران از دیگر برنامه های جانبی این جشنواره بین المللی فیلم فجر در گلستان است.

وی افزود: همچنین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی در گلستان نیز بصورت همزمان با تهران و برخی استانها برگزار و نمایشگاهی از آثار هنرهای تجسمی هنرمندان و با حضور 10 تن از هنرمندان برجسته هنرهای تجسمی کشور درشهر گرگان برگزار خواهد شد.

کد مطلب 1011934

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