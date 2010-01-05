گلستان میزبان دو جشنواره بین المللی و کشوری است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، جواد قناعت عصر سه شنبه به خبرنگاران در گرگان افزود: در سفر چند روز اخیر وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به استان این طرح عنوان و مصوب شد و به مدیر کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان گلستان نیز ابلاغ شده است.

وی اظهار داشت: جشنواره بین المللی فیلم فجر برای نخستین بار و همزمان با تهران و برخی استانها برگزار خواهد شد.

به گفته قناعت، این جشنواره با حضور برخی از کارگردانان و بازیگران برجسته کشورو در نشستها و میزگردهای تخصصی، فیلم های جشنواره، مورد نقد و بررسی قرار خواهد گرفت.

استاندار گلستان بیان داشت: همچنین، 24 فیلم شامل 12 فیلم داخلی و 12 فیلم خارجی در دو سینمای بهمن و رسالت و تالار فخرالدین اسعد گرگانی شهر گرگان به معرض نمایش گذاشته می شود.

وی یادآورشد: انتخاب فیلمهای برتر توسط تماشاگران از دیگر برنامه های جانبی این جشنواره بین المللی فیلم فجر در گلستان است.

وی افزود: همچنین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی در گلستان نیز بصورت همزمان با تهران و برخی استانها برگزار و نمایشگاهی از آثار هنرهای تجسمی هنرمندان و با حضور 10 تن از هنرمندان برجسته هنرهای تجسمی کشور درشهر گرگان برگزار خواهد شد.

