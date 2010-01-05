شکنجه وحشیانه زندانیان در عربستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری میدل ایست، "جمعیت حقوق مدنی و سیاسی" که موسسه ای فعال در زمینه حقوق بشر در عربستان است در نامه ای سرگشاده خطاب به "ملک عبدالله" (پادشاه عربستان)، خواستار آزادی زندانیان و فعالانی شده است که در حال حاضر با وحشیانه ترین شکنجه ها دست و پنجه نرم می کنند.

در این نامه آمده است: "سلیمان الرشودی" قاضی اسبق و یکی از این فعالان که در سن هفتاد سالگی قرار دارد، از سال 2007 تا کنون بدون انجام هر گونه محاکمه ای در زندان تحت شدیدترین شکنجه ها قرار دارد.

بر این اساس، الرشودی به مدت سه سال است که در زندان انفرادی بسر می برد و با شکنجه های وحشیانه جسمی و روحی مواجه است.

این گروه حقوقی همچنین در این نامه از ملک عبدالله خواسته است، در اسرع وقت مقدمات آزادی الرشودی و دیگر فعالان را از زندان های عربستان فراهم آورد.

بنابر این گزارش، الرشودی و 9 فعال سیاسی دیگر از سال 2007 تاکنون به اتهام تقاضا برای انجام اصلاحات سیاسی و آزادی فعالیت های سیاسی در زندان بسر می برند.

در نامه این گروه حقوقی با اشاره به عضویت عربستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل، از این مسئله به عنوان پوششی بر انجام این شکنجه های وحشیانه یاد شده است.

در این نامه همچنین استفاده از شکنجه های این چنینی برای اعتراف گیری روشی محکوم شده دانسته شده است، که اعترافات بدست آمده از آن هیچ ارزشی ندارد.

پیش از این سازمان غیر دولتی "دیده بان حقوق بشر"، با بیان اینکه هزاران نفر در عربستان بدون محاکمه و اتهام زندانی هستند، مقامهای این کشور را به نقض قوانین و سرپیچی از احکام دادگاهی درباره مظنونان بازداشتی متهم کرده بود.