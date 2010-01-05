به گزارش خبرنگار مهر، شمس الدین حسینی امروز در حاشیه مراسم افتتاحیه سومین نمایشگاه تخصصی بورس، بانک و خصوصی سازی در جمع خبرنگاران گفت: درباره تشکیل سازمان هدفمندکردن یارانه ها روز گذشته - دوشنبه- با حضور رئیس مجلس و چند تن از اعضای کمیسیون ویژه و نمایندگان دولت نشستی برگزار شد.

وی افزود: در این نشست مشترک، چند موضوع مورد توافق طرفین قرار گرفت که از جمله آن اینکه دیگر در قانون اختلاف نظری در تشکیل و ایجاد یک شرکت دولتی برای اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه ها در آینده وجود نداشته باشد که با مصوبه امروز مجلس، این اتفاق هم افتاد.

حسینی ادامه داد: مباحث دیگر از جمله چگونگی رفع دغدغه های نمایندگان مجلس نیز مطرح شد تا از این طریق دولت بتواند برای رفع نگرانی‌ها و شبهات احتمالی نمایندگان مجلس، راهکار ارائه دهد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی پاسخ مثبت نمایندگان را نتیجه گفتگوهای روز گذشته و تاثیر گذاری دلایل مطرح شده توسط دولت دانست.

وی با بیان اینکه بودجه کل کشور دارای اجزایی چون بودجه عمومی دولت و شرکتهای دولتی است، تصریح کرد: اینکه این موضوع در بودجه کل کشور بیاید، مورد توافق است اما اینکه نحوه ارتباط شرکت دولتی که می خواهد تاسیس شود، با بودجه چگونه باشد مورد بحث بود که با مصوبه امروز مجلس این موضوع نیز تعیین تکلیف شده است.

حسینی همچنین درباره میزان سرمایه گذاری جذب شده در کشور گفت: ارقام جذب سرمایه گذاری خارجی طی چند سال گذشته بالغ بر 3 میلیارد دلار بوده است که با هیچ دوره ای قابل مقایسه نیست.

به گزارش مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز پس از بحث و بررسی طولانی برای رفع ایراد شورای نگهبان و تامین نظر دولت در لایحه هدفمند کردن یارانه ها سرانجام با تشکیل سازمان هدفمندکردن یارانه ها موافقت کردند.

طبق مصوبه امروز سه شنبه مجلس شورای اسلامی در تصویب لایحه هدفمند کردن یارانه ها ، به دولت اجازه داده می شود ظرف مدت یک ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون سازمانی با ماهیت شرکت دولتی به نام سازمان هدفمند سازی یارانه ها با استفاده از منابع (امکانات، نیروی انسانی و اعتبارات) موجود، جهت اجرای این قانون ایجاد کرده یا با ایجاد ساختار یا شرکت های موجود تاسیس نماید.