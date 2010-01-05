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۱۵ دی ۱۳۸۸، ۱۵:۱۱

همایش وقف و رسانه -2

رسانه‌ها با تبلیغات مناسب فرهنگ وقف را ترویج کنند

رسانه‌ها با تبلیغات مناسب فرهنگ وقف را ترویج کنند

سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه کشور با تأکید بر اینکه وقف حکمی الهی است ، از رسانه‌ها خواست به منظور ترویج فرهنگ وقف فعالیت کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی محمدی سه شنبه 15 دی در اولین همایش "وقف و رسانه"  با تأکید بر پیشتازی رسانه در ترویج فرهنگ اسلامی وقف گفت : خواسته ما از رسانه ها این است که با تبلیغات و اطلاع رسانی مناسب متمولین و متمکنین جامعه را به سمت وقف نوین هدایت کنند تا این سنت الهی در جامعه ادامه داشته باشد .

وی با بیان این مطلب که وقف حکمی الهی است، افزود : ارزش وقف به عنوان یک صدقه جاریه آنقدر مهم است که انسان تنها آثارش را هنگام مرگ متوجه می شود و از خدا می خواهد که به دنیا بازگردانده شود تا یادگاری از خود بر جای بگذارد .

سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه کشور تصریح کرد : انتظار ما از رسانه ها این است که در راه توسعه ، ترویج و تبلیغ فرهنگ وقف در میان مردم پیشگام و پیشتاز باشند .

کد مطلب 1011939

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