به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی محمدی سه شنبه 15 دی در اولین همایش "وقف و رسانه" با تأکید بر پیشتازی رسانه در ترویج فرهنگ اسلامی وقف گفت : خواسته ما از رسانه ها این است که با تبلیغات و اطلاع رسانی مناسب متمولین و متمکنین جامعه را به سمت وقف نوین هدایت کنند تا این سنت الهی در جامعه ادامه داشته باشد .

وی با بیان این مطلب که وقف حکمی الهی است، افزود : ارزش وقف به عنوان یک صدقه جاریه آنقدر مهم است که انسان تنها آثارش را هنگام مرگ متوجه می شود و از خدا می خواهد که به دنیا بازگردانده شود تا یادگاری از خود بر جای بگذارد .



سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه کشور تصریح کرد : انتظار ما از رسانه ها این است که در راه توسعه ، ترویج و تبلیغ فرهنگ وقف در میان مردم پیشگام و پیشتاز باشند .