مفاهیم سیاسی قرآن، بیانگر تساوی زن و مرد در اجتماع است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حجت الاسلام مهدی مهریزی ظهر سه شنبه در نشست تخصصی پژوهشی قرآن، زن، ملاطفت یا خشونت افزود: در حوزه مطالعات زنان 5 منبع شناخته شده که آنها قرآن کریم، سنت قولی پیامبر(ص) و ائمه معصومین، سنت و سیره عملی پیامبر(ص)، نمادهای دینی که بارزترین آنها حج است و شخصیتهای ارزشمند دینی هستند.

مسئول دارالحدیث قم تصریح کرد: خشونت در گذشته فقط به خشونت فیزیکی معنا می شده اما امروز خشونت فرهنگی، جنسی و روانی نیز در برخورد با زنان جوانع مختلف اعمال می شود.

حجت الاسلام مهریزی اظهار داشت: قرآن در چهار مسئله اساسی انسانی آفرینش و خلقت زن و مرد، سیر و سلوک معنوی زن و مرد، خانواده و زن در زندگی اجتماعی به تبیین نقش مهم زن پرداخته است.

وی خاطرنشان کرد: در بحث آفرینش انسان، قرآن 2 محور را مورد تاکید قرارداده که یکی از آنها این است که در اصل آفرینش بین زن و مرد تفاوت وجود ندارد و دیگری در بحث استعدادهای ذاتی انسانها و توانمندی شان زن و مرد یکسان هستند.