تخریب گران اگر ذره ای انصاف داشتند عظمت تونل توحید را می دیدند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام عبدالمقیم ناصحی با بیان این که در ساخت این تونل به ابعاد مختلف کار توجه شده است، گفت: استفاده از ظرافت‌هایی مانند معماری ایرانی اسلامی و تطبیق آن با شرایط امروزی سازه‌های شهری نشان می‌دهد که کاری بزرگ و با توجه به زوایای مختلف در تهران انجام گرفته است و باید قدردان این زحمات بود. به فرموده مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) که باید ارتقای کیفیت معماری و شهرسازی و توجه به فرهنگ اسلامی در کالبد شهر منظور شود بر همین اساس منویات معظم‌له سرلوحه تمامی فعالیتهای مدیریت شهری است.

عضو جامعه روحانیت مبارز با تاکید بر اینکه پروژه‌های شهری در ام‌القرای جهان اسلام باید از نمادهای اسلامی برخوردار باشند، گفت: خوشبختانه تونل توحید از نمادهای مذهبی برخوردار است و معماری ایرانی-اسلامی به شکل زیبایی در آن تلفیق شده است.

ناصحی همچنین با اشاره به برخی از تخریبهای صورت گرفته علیه پروژه تونل توحید ‌گفت: ‌آنها که صرفا راه تخریب را در پیش گرفته‌اند خوب است به پیام ایامی که در آن قرار گرفته‌ایم توجه داشته باشند.

مشاور شهردار تهران با بیان این که ماه محرم پیام آزادگی را در دل خویش دارد گفت: الحمدالله همه مسئولان ما دیندار و مؤمن هستند، در این شرایط لازم است که آزادگی خود را هم حفظ کنیم و در برابر کار بزرگی که در پایتخت انجام شده و تحسین کارشناسان ملی و بین‌الملل را برانگیخته است این گونه بی‌پروا راه تخریب را در پیش نگیریم.

وی افزود: در یک نگاه واقع‌بینانه خواهیم دید که بیشتر تخریبهایی که علیه تونل توحید انجام گرفته است با واقعیت همخوانی ندارد. آیا چنین اظهارات تخریب گرانه‌ای با روح آزادگی مغایرت ندارد؟

ناصحی ادامه داد: توجه به ابعاد فرهنگی ساخت این سازه بتنی از نیروهای متخصص و فعال در این عرصه تقدیر و تخریب‌گران این کار بزرگ را به رعایت اخلاق و انصاف در بیان اظهاراتشان دعوت می کنم.

وی از زحمات نیروهای فعال در تونل توحید قدردانی کرد و گفت: ‌مبانی دینی ما این اجازه را نمی‌دهد که در برابر خادمین دلسوز ملت، مدام به فکر تخریب باشیم و زمینه مثبتی از فعالیت‌ها را در نظر نگیریم. امیدواریم این پروژه که اهمیتش بر همه کارشناسان واضح است، تمرینی برای دیدن واقعیت‌ها و قدردانی از کسانی باشند که دلسوزانه برای این مملکت و سربلندی اسلام عزیز کار می‌کنند.