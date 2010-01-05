زنان محجبه تازه مسلمان خارجی در شهرستانهای لرستان سخنرانی می کنند

دبیر همایش بین المللی زنان محجبه و موفق جهان اسلام در این رابطه به خبرنگار مهر در خرم آباد گفت: این همایش بین المللی دارای بخش های مختلفی است که در مجموع می توان آن را یک حرکت و برنامه فرهنگی جامع دانست.

لیلا بیگدلو برگزاری همایش، جمع آوری کمپین 10 میلیون امضایی، رونمایی از سایت زن مسلمان و سخنرانی زنان خارجی مسلمان شده را از جمله بخش های این برنامه فرهنگی برشمرد و از استقبال جوانان و بانوان لرستانی از اولین روز این برنامه خبر داد.

وی با اشاره به آغاز این برنامه به مناسبت روز ملی حجاب و سالروز کشف حجاب رضاخانی، تصریح کرد: در حال حاضر بانوان مسلمان از کشورهای مختلف دنیا برای سخنرانی در جمع جوانان شهرستانهای مختلف لرستان عازم شهرستانهای این استان شده اند.

مدیر مسئول نشریه فرهنگ بانوان استان لرستان محور سخنرانی این افراد را بحث عفاف و حجاب دانست و یادآور شد: بانوان تازه مسلمان شده خارجی مهمان همایش در سخنرانی خود به روند مسلمان شدن و با حجاب شدن خود اشاره خواهند کرد.

وی "ملومی ایویت فرانکلین" از کشور آمریکا، "آنیما" از کشور چین و "سعادت خان" از کشور روسیه را از جمله سخنرانان امروز در شهرستانهای مختلف استان ذکر کرد و بیان داشت: در حال حاضر خانم آنیما از کشور چین در جمع بانوان خرم آبادی مشغول سخنرانی است.

همایش بین المللی زنان موفق و محجبه جهان اسلام شانزدهم دی ماه جاری با همکاری سازمان ملی جوانان کشور، خبرگزاری مهر، استانداری لرستان، استانداری قم، فرمانداری خرم آباد، شهرداری خرم آباد و... در تالار شهید آوینی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان برگزار می شود.