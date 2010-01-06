غرب هنوز پیشنهاد مبادله را نپذیرفته است / آغاز تولید سوخت 20 درصد با پایان مهلت یکماهه

حجت الاسلام حسین ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ما همواره از مسیر مقررات بین المللی عمل کرده ایم و حرکت خودمان در موضوع هسته ای را در چارچوب آژانس قرار داده ایم.

وی افزود: پیشنهاد ایران برای تامین سوخت راکتور درمانی- تحقیقاتی تهران پیشنهادی منطقی بود و منطق هم حکم می کند که آنها به این پیشنهاد پاسخ مثبت بدهند و البته آژانس هم پاسخ مثبت به درخواست ایران داده و آن را برای اقدام به آمریکا، فرانسه و روسیه ارجاع داد.

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: بر این اساس قرار بود که جمهوری اسلامی ایران اورانیوم غنی سازی شده 3.5 درصد خود را بدهد و در قبال آن اورانیوم غنی سازی شده 20 درصد تحویل بگیرد.

وی ادامه داد: بعد از این طرح موضوع مبادله اورانیوم درز پیدا کرد که می خواهند دست وبال ما را ببندند و پس از دریافت اورانیوم غنی سازی شده ما با غلظت پایین پاسخی به ایران برای ارسال اورانیوم غنی سازی شده 20درصد ندهند که این موضوع نوعی کلاهبرداری و دغل بازی از سوی غربیها بود.

ابراهیمی گفت: پس از پی بردن به این موضوع اعلام کردیم که جمهوری اسلامی ایران برای تامین سوخت راکتور تهران آمادگی دارد تا در داخل کشور و در کشورهای ثالثی که البته مورد نظر ما نیز هست درصدی از اورانیوم غنی سازی شده خود با غنای پایین را تحویل دهد و درصدی معادل آن اورانیوم غنی سازی شده 20 درصد تحویل بگیرد و البته اگر این پیشنهاد هم قبول نشد راه دیگری برای تامین سوخت وجود دارد که آن نیز تولید سوخت راکتور تهران در ایران با توجه به توان و امکانات موجود برای این موضوع در کشور است.

وی خاطرنشان کرد: پس از تعیین سه کشور و یک جزیره در داخل جمهوری اسلامی ایران برای مبادله اورانیوم غنی سازی شده و تامین سوخت راکتور تهران غربیها این موضوع را تا کنون نپذیرفته اند و تنها گزینه پیش روی جمهوری اسلامی ایران آغاز تولید سوخت راکتور تحقیقاتی- درمانی تهران پس از مهلت تعیین شده است.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد که با توجه به عدم همکاری دنیای غرب برای تامین سوخت راکتور تهران علیرغم ارائه گزینه ها و پیشنهادات مختلف جمهوری اسلامی ایران به زودی در جهت تولید سوخت راکتور تهران اقدام کند.