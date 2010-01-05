ماهنامه "گلستانه" منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این شماره نشریه بخشهای متنوعی از جمله پرونده هرتا مولر، هنرهای تجسمی، شعر، اندیشه، دریچه، داستان و معرفی کتاب را می‌توان خواند.

اسدالله امرایی، احمدرضا دالوند، الهام مقدس، فریده حسن‌زاده، آرش نقیبیان، مریم خردمند، فاطمه فولادی، شادمان شکروی، حمید حیاتی و عبدالرضا ناصر مقدسی از جمله نویسندگان و مترجمانی هستند که در این شماره "گلستانه" آثاری از آنان به ‌چاپ رسیده‌ است.

‌‌گفتگو با شل سیلورستاین با عنوان "فقط، کمی جلوتر!" با ترجمه لاله درویشی و زهرا پرتو به همراه ترجمه چهار شعر از این شاعر و نویسنده معروف آمریکایی با برگردان زهرا توحیدی از آثار خواندنی این ماهنامه محسوب می‌شود.

در بخش پرونده هرتا مولر در مطلب "ده فرمان من" یا برائت‌نامه این نویسنده می‌خوانیم: 1- برای انتشار کتابهایم پولی نمی‌پردازم، بابت آنها پول می‌گیرم. 2- در مسابقات ادبی شرکت نمی‌کنم، نوشتن خود یک پیروزی است. 3-برای آثارم بازاریابی نمی‌‌کنم، داستان می‌نویسم، می‌خوانم و می‌گویم. 4- شعر نمی‌گویم. 5- کتاب نمی‌نویسم، داستان می‌نویسم، ناشران کتابش می‌کنند. 6- بیش از دیگران نمی‌دانم، اما دوست دارم بگویم. 7- من بهتر از دیگران نیستم، اما دوست دارم کسانی که می‌آفرینم چنین باشند. 8- بلد نیستم درباره آنچه می‌نویسم حرف بزنم، در آن مورد هم می‌نویسم. 9- خوش عکس نیستم. خوش عکسی مال تلویزیون است. 10- همه جوابها را ندارم، فقط تعدادی سوال دارم.

ماهنامه "گلستانه" در 100 صفحه منتشر شده‌ است.