نشست مجلس و دولت برای تصمیم گیری درباره برنامه پنجم و بودجه89

شهباز حسن پور در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر به محدودیت زمانی بررسی لایحه های بودجه و برنامه پنجم در مجلس اشاره پیشنهاد کرد : برای بررسی بودجه سال آینده در مجلس با توجه به پیوستگی ان به برنامه های پنجساله ، برنامه چهارم برای یک سال دیگر تمدید .



به عقیده وی بودجه سال آینده باید در مجلس به صورت عادی و نه چند دوازدهم بررسی شود .



نماینده مردم سیرجان در مجلس با بیان اینکه کارگروه های میان مجلس و دولت در این باره به توافقاتی رسیده اند تاکید کرد: به نظر نمی رسد که روند رسیدگی به بودجه سال آینده به مشکل خاصی بر بخورد.



وی در ادامه با اشاره به این که سال پایانی برنامه چهارم است درباره عملکرد دولت در این زمینه گفت: به نظرم دولت در بخش توجه به مناطق محروم و گسترش عدالت خوب عمل کرده است و حداکثر تلاش خود را برای محرومیت زدایی انجام داده است.



حسن پور درباره نظارت مجلس بر اجرای برنامه های پنج ساله نیز گفت: سئوالهای متعدد نمایندگان مجلس از وزیران در این زمینه و همچنین تصویب تحقیق و تفحص از اجرای برنامه نشان از جدیت مجلس برای نظارت بر عملکرد دولت در این حوزه داشته و در عین تعامل مثبت، هیچ گاه نمایندگان از این وظیفه و اختیار قانونی کوتاه نیامده اند.