اعزام نظامیان بیشتر به افغانستان و چالشهای جدید در پاکستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واشنگتن پست، چنانچه دولت آمریکا اعزام 30 هزار نظامی جدید را به افغانستان آغاز کرده، دولت پاکستان از افزایش آمار تلفات توسط شبه نظامیان ابراز نگرانی کرده است.

به نوشته این روزنامه آمریکایی، در پی اعزام نظامیان بیشتر به افغانستان ساکنان شهر پیشاور ابراز نگرانی کردند، زیرا بسیاری از شبه نظامیان برای یافتن پناهگاهی امن به پاکستان هجوم می آورند. همچنین بسیاری از مقامات پاکستانی درباره قابلیت ارتش آمریکا برای مبارزه با طالبان ابراز تردید کردند زیرا در صورت اعزام نظامیان بیشتر ثبات و امنیت در میان مرزهای افغانستان و پاکستان متزلزل می شود.

بر اساس این گزارش از اکتبر سال 2009 تاکنون شمار انفجارها در پاکستان افزایش یافته است، بطوری که شبه نظامیان خسارت های جبران ناپذیری را به شهر پیشاور وارد کردند و شمال غرب این کشور همچنان با مشکلات فراوان مواجه است.

واشنگتن پست در ادامه می نویسد: از زمان اشغال نیروهای آمریکایی در افغانستان از سال 2001 تاکنون، هزاران نفر از طالبان و القاعده به پاکستان هجوم آوردند و در مکانهایی امن در این کشور پناه گرفتند.

با اعزام نظامیان جدید به افغانستان طی شش ماه آینده، شمار نیروهای امنیتی آمریکایی در این کشور به بیش از 100 هزار نفر می رسد و طبق گفته وی اعزام نظامیان زمینه واگذاری مسئولیت را به نیروهای افغانی فراهم می کند.

گفتنی است اوباما در حالی خواستار اعزام نظامیان بیشتر به افغانستان شد که ارتش آمریکا هم اکنون با افزایش روز افزون آمار تلفات نظامیان خود در این کشور مواجه است که چنین آمار تلفاتی در تاریخ جنگ ایالات متحده بی سابقه بوده است به همین دلیل ماه اکتبر به عنوان مرگبارترین ماه از آغاز جنگ در افغانستان معرفی شد.