تشکیل شبکه مراکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی تا پایان سال

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر نادر ممتازمنش امروز سه شنبه در نخستین همایش مدیران مراکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاههای علوم پزشکی در محل وزارت بهداشت افزود: برای این نشست حدود 160 برنامه از 26 دانشگاه ارائه شدکه در نهایت 15 برنامه با شاخص های نوآوری و تاثیرگذاری، برای ارائه انتخاب شدند.

ممتازمنش با اشاره به ایجاد شبکه مراکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی تا پایان سال گفت: روش های نوین ارزشیابی که در دانشگاههای علوم پزشکی شکل گرفته برنامه استراتژیک جامعه نگر را نهایی خواهد کرد.

وی به تشکیل شورای توسعه کیفی آموزش علوم پزشکی در وزارت بهداشت اشاره و خاطرنشان کرد: این شورا تشکیل شده و برای مصوب شدن به طور رسمی به شورای عالی برنامه ریزی ارائه شده است.

به گزارش مهر، نشست دو روزه نخستین همایش مدیران مراکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاهها و مسئولان مراکز توسعه دانشکده های علوم پزشکی امروز سه شنبه در محل وزارت بهداشت آغاز به کار کرد.