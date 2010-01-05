تاکید لاریجانی و الابرش بر حل مسائل مردم فلسطین

به گزارش خبرگزاری مهر ، محمود الابرش رئیس مجلس سوریه پیش از ظهر امروز سه شنبه با رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار و گفتگو کرد.

روسای مجلس دو کشور در نخستین دور از گفتگوهای خود ضمن ابراز خرسندی از روابط دوستانه و مستحکم موجود میان دو کشور بر لزوم تقویت بیشتر همکاری های فیمابین در تمامی عرصه ها تاکید کردند.

در ابتدای این دیدارلاریجانی با اشاره به همکاری های راهبردی فیمابین در عرصه های منطقه ای و بین المللی افزود: همکاری های راهبردی ایران و سوریه در سال های اخیر نقش بسیار موثری در شکل دادن به تحولات منطقه داشته است.

وی سفر هیئت عالی رتبه پارلمانی سوریه به تهران را نشان دهنده اراده دو کشور برای تداوم و تقویت همکاریهای برادرانه فی مابین خواند و افزود: زمینه های بسیار متنوعی برای توسعه و گسترش همکاری های دوستانه دو کشور وجود دارد که پارلمان ها می توانند نقش بسیار مهمی در تبیین آنها ایفا کنند.

لاریجانی در ادامه از حرکت بسیار سازنده در عرصه هکاری های اقتصادی و رایزنی پیرامون مسائل منطقه میان دو کشور ابراز خرسندی کرد و بر آمادگی مجلس شورای اسلامی برای حمایت و پشتیبانی از تعمیق و تحکیم مناسبات فی مابین در همه عرصه ها تاکید کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود به تحولات منطقه بویژه اوضاع عراق و فلسطین بویژه اوضاع غزه اشاره کرد و افزود: باید از ظرفیت های وسیع سیاسی و دیپلماتیک دو کشور برای کمک به مردم فلسطین و پیشرفت امنیت، آرامش در عراق استفاده کرد.

در ادامه این دیدار محمود الابرش رئیس مجلس سوریه نیز ضمن اظهار خرسندی از حضور در ایران گفت: سوریه مایل است همکاری های برادرانه خود با جمهوری اسلامی ایران را در همه زمینه ها تقویت کند.

وی افزود: همکاری های نزدیک دو کشور در زمینه مسائل منطقه و جهان اسلام بویژه مسئله فلسطین ثابت کرد ، مناسبات دو کشور قوی تر از هر رابطه موجود است.

محمود الابرش در ادامه بر اراده رهبران دو کشور برای تقویت و تحکیم روابط فی مابین تاکید کرد و افزود: روابط تهران- دمشق الگویی ازمناسبات برادرانه در جهان اسلام و منطقه است.