حسین رضازاده در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: فدراسیون وزنه برداری تلاش می کند تا بهترین گزینه را برای سپردن هدایت وزنه برداران پیدا کند اما در این انتخاب باید دقت نظر فراوانی صورت پذیرد تا وزنه برداری کشورمان ضرر نکند. البته ما مربیان داخلی خوبی داریم که پیش از این امتحان خود را پس داده‌اند.

وی در رابطه با سفر خود به مجارستان و دیدار با رئیس فدراسیون جهانی وزنه برداری، افزود: آقای تاماش آیان در حال حاضر در تعطیلات ژانویه به سر می برد اما ما در بهمن ماه نزد وی می رویم تا در خصوص مسائل مختلفی از جمله کلاس‌های مربیگری، دوپینگ و دیگر موضوعات گفتگو کنیم.

سرپرست فدراسیون وزنه برداری در پاسخ به این پرسش خبرنگار مهر که "آینده فدراسیون را با توجه به دوپینگی بودن چندتن از وزنه برداران کشور چطور ارزیابی می کنید؟"، گفت: برای اینکه بتوانیم خلا موجود را پر کنیم نگاه‌مان را معطوف به رقابت‌های لیگ کرده‌ایم. مسئولان کمیته‌های فنی، بهترین نفرات را زیر نظر می گیرند و به اردوهای تیم ملی دعوت می کنند تا برای حضور در اردوهای تیم ملی آماده شوند.

رضازاده در پایان تصریح کرد: رقابت‌های المپیک نوجوانان و بازی‌های آسیایی 2010 گوانگژو فرصتی است که وزنه برداران می توانند با شرکت در آن رکوردهای ورودی المپیک را کسب کنند. ما در نظر داریم در این رقابت‌ها حضوری پرقدرت داشته باشیم تا بتوانیم وزنه برداری را به روزهای اوج گذشته بازگردانیم.