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۱۵ دی ۱۳۸۸، ۱۶:۴۳

جاسبی خبر داد:

اصلاح هرم هیئت علمی دانشگاه آزاد/ ابلاغ آیین نامه فرصت های مطالعاتی

اصلاح هرم هیئت علمی دانشگاه آزاد/ ابلاغ آیین نامه فرصت های مطالعاتی

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با تاکید بر اهمیت افزایش هیئت علمی در دانشگاه آزاد گفت: واحدها و مراکز دانشگاهی دانشگاه آزاد باید نسبت به جذب و اصلاح هرم هیئت علمی اقدام کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر عبدالله جاسبی روز سه شنبه در پنجمین جشنواره پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی، از ابلاغ آیین نامه فرصت های مطالعاتی به واحدهای دانشگاه آزاد خبر داد و افزود: فرصت مطالعاتی اساتید باید حداقل به 500 مورد ارتقا یابد.

وی با اشاره به اینکه دانشگاه آزاد اسلامی طی چند سال اخیر در حوزه مقالات علمی، رشد چشمگیر و قابل توجهی داشته، گفت: این روند باید با سرعت بیشتری ادامه یابد به طوری که تا سال 90 ما باید قدرت رقابت با بهترین دانشگاه ها را داشته باشیم.

جاسبی افزود: اگر قرار است شاخصها و معیار رتبه بندی دانشگاه ها، نظیر مقالات ISI، مجلات و مقالات علمی، پژوهشی، علمی و ترویجی، تعداد کنفرانس های علمی و درصد تحصیلات تکمیلی ملاک درجه بندی باشند، باید روی آن بیشتر کار کنیم.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی گفت: در دانشگاه آزاد اسلامی، محدودیتی برای شرکت ضابطه مند استادان در کنفرانس های بین المللی وجود ندارد، چرا که این موضوع بر اعتبار دانشگاه می افزاید.

کد مطلب 1011964

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