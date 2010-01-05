تشکلها در اظهارنظرهای خود ذهن جامعه را مشوش نکنند

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، ابوالقاسم نصراللهی ظهر سه شنبه در کارگروه محیط زیست استان مرکزی در اراک افزود: نقش سازمان های مردم نهاد در فرهنگ سازی و ایجاد حساسیت جامعه در شاخصهای محیط زیست بسیار مهم و تاثیرگذار است و این تشکلها باید در انعکاس مطالب زیست محیطی با ظرافت و دقت عمل کرده و از ایجاد حساسیتهای زائد در میان مردم جلوگیری کنند.

وی اضافه کرد: مسئولان زیست محیطی در استان باید از دیدگاه ها و نظرات کارشناسی گروه ها و تشکل های مردم نهاد فعال در این بخش بهره گرفته و از نقدها و انتقادهای وارد شده از سوی آنان برای رفع مشکلات فراروی ماموریت های خود در صورت منصفانه بودن آن استفاده کنند.

نصراللهی با اشاره به اینکه بر اساس اصل پنجاهم قانون اساسی حفاظت محیط زیست وظیفه ای عمومی قلمداد می شود بیان داشت: فعالیتهای مربوط به این بخش صرفا بر عهده سازمان حفاظت محیط زیست نیست و همه فعالیتهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و اجتماعی باید بر اساس استانداردهای محیط زیست تطبیق داده شده و از ایجاد آلودگی توسط آنان جلوگیری شود.

وی تاکید کرد: هرگونه فعالیتی که سبب شود به محیط زیست خسارت وارد شده و برای طبیعت خسارت زا باشد در این قانون ممنوع است و باید از ادامه این فعالیتها جلوگیری کرد.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری مرکزی با اشاره به خسارتهای ناشی از آلودگی هوا گفت: کاهش آلایندگی ها و رسیدگی به آن موضوعی فرابخشی است و همه دستگاه های اجرایی باید به تناسب شرح حال و وظایف خود نسبت به کاهش آلودگی و تحقق روز هوای پاک در جامعه تلاش کنند.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی استانداری مرکزی نیز گفت: نامگذاری 29 دیماه به نام روز ملی هوای پاک فرصتی است که تعاملات و همگرایی بین بخشی در عرصه زیست محیطی را افزایش می دهد.

غلامرضا فتح آبادی افزود: آلودگی هوا از زمره چالش های امروز در جوامع مدرن محسوب می شود به گونه ای که سالانه سه میلیون نفر در جهان بر اثر آلودگی هوا جان خود را از دست می دهند که این موضوع سبب شده است که آلودگی هوا به عنوان چهارمین عامل مرگ میر در جهان شناخته شود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان مرکزی نیز گفت: در هفته کاهش آلودگی هوای اراک 33 برنامه برای گرامیداشت این هفته در سراسر استان مرکزی اجرا خواهد شد.

حمیدرضا جلالوندی افزود: هر ساله روز 29 دیماه زنگ روز هوای پاک در مدارس کشور نواخته می شد که با توجه به نامگذاری این روز به نام روز غزه از این پس در 26 دیماه زنگ هوای پاک در مدارس کشور نواخته و این هفته در این روز آغاز خواهد شد.

وی با اشاره به نامگذاری روزهای این هفته گفت: روز 26 دیماه به عنوان روز آموزش، مشارکت و هوای پاک، 27 دیماه به نام روز صنعت، سوخت و هوای پاک، 28 دیماه به نام روز مدیرییت موثر و هوای پاک و روز 29 دیماه به نام روز مقابله با تغییر اقلیم و هوای پاک نامگذاری شده است.

وی اضافه کرد: روز سی ام دیماه نیز به نام روز سلامت پایدار و هوای پاک و یکم بهمن ماه نیز به نام روز مردم، رسانه و هوای پاک نامگذاری شده است.