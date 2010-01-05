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۱۵ دی ۱۳۸۸، ۱۶:۰۳

از سوی کمیته انضباطی/

جریمه 110 میلیون ریالی 6 تیم لیگ برتری به دلیل تخلف تماشاگران

جریمه 110 میلیون ریالی 6 تیم لیگ برتری به دلیل تخلف تماشاگران

کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال 6 تیم لیگ برتری را به دلیل تخلف تماشاگران منتسب به این تیم ها 90 میلیون ریال جریمه کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بنابر اعلام کمیته انضباطی به دلیل تخلفات تماشاگران تیم های ابومسلم ، فولاد خوزستان و مقاومت سپاسی به ترتیب به 10 ، 20 و 20 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شدند.

همچنین باتوجه به تخلف تماشاگران تیم پرسپولیس و توهین به تیم مقابل، باشگاه پرسپولیس به توبیخ کتبی، درج در پرونده و 20 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

به دلیل تخلف تماشاگران تیم صبای قم مبنی بر فحاشی به داوران؛ باشگاه فوق با توبیخ کتبی و درج درپرونده به پرداخت 20 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

همچنین کمیته انضباطی به سرپرست و کادر فنی تیم صبای قم که در طول بازی چند بار به داور مسابقه اعتراض داشتند رعایت مقررات را متذکر شد.

کمیته انضباطی تیم های مس کرمان و استقلال اهواز را به جهت 3 دقیقه تاخیر در ورود به زمین مسابقه به 6 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد.

این کمیته همچنین تیم استقلال اهواز را به دلیل تخلفات تماشاگران این تیم به توبیخ کتبی ، درج در پرونده و مبلغ 20 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد.

کد مطلب 1011969

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