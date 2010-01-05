جریمه 110 میلیون ریالی 6 تیم لیگ برتری به دلیل تخلف تماشاگران

به گزارش خبرگزاری مهر، بنابر اعلام کمیته انضباطی به دلیل تخلفات تماشاگران تیم های ابومسلم ، فولاد خوزستان و مقاومت سپاسی به ترتیب به 10 ، 20 و 20 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شدند.



همچنین باتوجه به تخلف تماشاگران تیم پرسپولیس و توهین به تیم مقابل، باشگاه پرسپولیس به توبیخ کتبی، درج در پرونده و 20 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.



به دلیل تخلف تماشاگران تیم صبای قم مبنی بر فحاشی به داوران؛ باشگاه فوق با توبیخ کتبی و درج درپرونده به پرداخت 20 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.



همچنین کمیته انضباطی به سرپرست و کادر فنی تیم صبای قم که در طول بازی چند بار به داور مسابقه اعتراض داشتند رعایت مقررات را متذکر شد.

کمیته انضباطی تیم های مس کرمان و استقلال اهواز را به جهت 3 دقیقه تاخیر در ورود به زمین مسابقه به 6 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد.



این کمیته همچنین تیم استقلال اهواز را به دلیل تخلفات تماشاگران این تیم به توبیخ کتبی ، درج در پرونده و مبلغ 20 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد.