دولت وظایف خود را در قبال آلودگی هوا تعطیل کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر معصومه ابتکار در جلسه علنی روز دوشنبه شورای شهر در زمان بررسی لایحه اصلاحیه بند الف ماده واحده مصوبه ساماندهی سازمانها و شرکت های وابسته به شهرداری تهران و در جریان بررسی ادغام شرکت کنترل کیفیت هوا و شرکت کنترل ترافیک با سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری با بیان این مطلب اظهار داشت : شرکت کنترل کیفیت هوا باید به عنوان شرکتی با هویت مستقل باقی بماند و نباید آن را با سازمان حمل و نقل و ترافیک ادغام کرد زیرا از نظر موضوعی 100 درصد با بحث ترافیک سنخیت ندارد.

وی افزود: اصرار من بر کنترل کیفیت هوا به دلیل اهمیت و ماهیت موضوع است. این شرکت باید با یک نظر علمی استقلال خاصی داشتته باشد.

در ادامه حسن بیادی نیز در خصوص این موضوع اظهار داشت: در حالی که دو میلیارد تومان برای شرکت کنترل کیفیت هوا هزینه شده است این شرکت آمار نادرست اعلام می کند.

وی با اشاره به اینکه در همه دنیا کنترل کیفیت هوا وظیفه محیط زیست یا هواشناسی است بیان داشت: تاسیس این شرکت خیانت به کشور بوده است چرا که آمار نادرست اعلام می کند و درهیچکدام از عملیات عمرانی و ترافیکی تهران از فرمولها و آمار این شرکت استفاده نمی شود.

نایب رئیس شورای شهر تهران ادامه داد: باید امکانات بررسی آلودگی هوا به سازمان محیط زیست داده شود. این سازمان تحقیقات بسیاری در مورد آلودگی هوا انجام داده که شهرداری تهران به عمرش هم ندیده است.

بیادی افزود: با اینکه جابجایی هوا دست انسانها نیست اما آلودگی هوا هم رو به سیاسی شدن حرکت می کند.

ابتکار در ادامه با اشاره به اظهارات بیادی گفت: بنده هشت سال در سازمان محیط زیست فعالیت کردم اما این سازمان در مورد آلودگی هوا کاری انجام نمی دهد.

شرکت کنترل کیفیت هوا، شرکت کنترل ترافیک و شرکت شهربان با رای اکثریت اعضای شورای شهر به بخش خصوصی واگذار نشد و مقرر شد فعالیت خود را زیر نظر شهرداری تهران ادامه دهند.