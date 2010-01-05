عبدالله، اوغلو و موسی مانع هتاکی به مرجعیت و پیروان اهل بیت شوند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی الفرات، شیخ همام حمودی از حکومت عربستان و سازمان کنفرانس اسلامی و اتحادیه عرب خواست صداهایی را که به مقام مرجعیت شیعه اهانت می کند، خاموش کنند.

شیخ همام حمودی رئیس کمیسیون روابط خارجی پارلمان عراق در نامه هایی که برای عبدالله بن عبدالعزیز پادشاه عربستان، اکمل الدین احسان اوغلو رئیس سازمان کنفرانس اسلامی و عمرو موسی دبیرکل اتحادیه عرب فرستاد، از آنها خواست از اهانت به پیروان اهل بیت(ع) و مراجع شیعیان که با هدف شعله ور کردن فتنه طایفه ای انجام می شود و پیامدهای خطرناکی دارد، جلوگیری کنند.

اخیرا محمد العریفی یکی از علمای دربار سعودی اظهاراتی گستاخانه بر ضد مراجع شیعه عراق و پیروان اهل بیت(ع) بیان کرد و به مقام علمای عظام شیعه اهانت کرد.



پارلمان عراق نیز در بیانیه ای توهین "محمد العریفی" از شخصیتهای فرقه وهابی به آیت الله سیستانی را محکوم کرد و از ریاض خواست که موضع آشکار و قاطعی را در برابر وی اتخاذ کند.

در این بیانیه از عربستان سعودی خواسته شده است که مانع یاوه گویی هایی که آتش اختلافات طائفه ای را تشدید می کند، شود.

نوری المالکی نخست وزیر عراق نیز با محکوم کردن اهانتهای وهابیون کینه توز به مراجع شیعه و در راس آنها آیت الله العظمی سیستانی از حکومت عربستان خواست به گستاخی ها پایان دهد.

خاطرنشان می شود العریفی در خطبه نماز جمعه اخیرش در مسجد البواردی در ریاض با عنوان "داستان حوثی ها" با گستاخی هر چه تمام تر، اظهارات وقیحانه ای را بر ضد آیت الله سیستانی بر زبان راند و بار دیگر پیروان مکتب اهل بیت عصمت و طهارت(ع) را تکفیر کرد.

وی درخواست برخی طرفها از آیت الله سیستانی را برای میانجیگری به منظور حل بحران داخلی یمن به تمسخر گرفت و مرجع عالیقدر تشیع در عراق را با الفاظ و القاب زشت و زننده مورد خطاب قرار داد تا بار دیگر عمق کینه و خصومت فرقه وهابی با مکتب اهل بیت(ع) و پیروان آن را نشان دهد.