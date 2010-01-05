حضور دانش آموختگان در عرصه های علمی از راه های مقابله با جنگ نرم است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، حمید رضا ترقی بعداز ظهر سه شنبه درهمایش تجلیل از دانشجویان ممتاز تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره ) استان کرمانشاه، اظهار داشت: فتنه های دشمنان در حوادث اخیر مصداق بارز جنگ نرم است و باید دانشجویان بیشتر هوشیار باشند.

وی افزود: مسئولین همواره تاکید دارند جوانان ما باید هوشیار باشند تا مورد اصابت گلوله های نرم افزاری دشمن قرار نگیرند.

ترقی با اشاره به فرمایشات و هشدارهای مقام معظم رهبری در خصوص تهاجم فرهنگی و جنگ نرم دشمن طی چند سال گذشته گفت: مقام معظم رهبری این فریادها و شعارها را به ملت تذکر دادند و اعلام فرمودند دشمن یک شبیخون فرهنگی را علیه کشور و نظام مقدس جمهوری اسلامی آغاز کرده است و این شبیخون فرهنگی رو به رشد و توسعه است.

عضو شورای دفتر مرکزی و معاون فرهنگی کمیته امداد کشور در ادامه در خصوص راهکار مقابله با این فتنه گفت: کسب علم و دانش وگسترش فعالیتهای علمی و حضور دانش آموختگان در عرصه های گوناگون علمی تنها راه مقابله با جنگ نرم دشمن است.

درادامه این همایش مدیر کل کمیته امداد استان گزارشی از عملکرد این نهاد در بخش فرهنگی ارائه و در خصوص نقش و اهمیت پژوهش گفت: باتوجه به توطئه های اخیر دشمنان علم اندوزی و پژوهش علمی وفرهنگی در قالبهای مختلف بهترین راه مقابله بادشمن است.

امیرقنبری با اشاره به هشت سال دفاع مقدس در جنگ تحمیلی گفت: در ابتدای جنگ ما نمی توانستیم حتی یک سیم خاردار تولید کنیم اما با توکل به خداوند سبحان و با تلاش و کوشش جوانان می توانیم با تفکرات دینی و باورهای درونی به فناوریهایی دست یابیم که نتیجه آن همین دستاوردهای اخیری است که توسط دانشمندان جوان ما تحقق یافته است.

در پایان این همایش به 15 نفر از دانشجویان ممتاز وبرگزیده در رشته های مختلف حواله خرید یکدستگاه رایانه ولوح تقدیر اهداء شد .