امامی در این باره به خبرنگار مهر گفت: مجموعه مستند "شگفتی‌های تخت جمشید" به سفارش سازمان میراث فرهنگی هم اکنون در مرحله تدوین بوده و با فراهم شدن شرایط مالی نوروز 89 آماده نمایش می‌شود.

مجموعه مستند "شگفتی‌های تخت جمشید" با سه هدف کمک به شناساندن ویژگی‌های تاریخی و فرهنگی ایران زمین، آشنا نمودن گردشگران با جغرافیا، تاریخ، طبیعت، فرهنگ، هنر و آثار باستانی ایران ، ارائه یافته‌های جدید زمین شناسی و باستان شناسی ایران به تمام علاقمندان در داخل و یا خارج از ایران تولید می‌شود.

مجموعه مستند "شگفتی‌های تخت جمشید" در چهار بخش تولید شده که به ویژگی‌های تخت جمشید و تاریخ آن می‌پردازد.

این کارگردان تا کنون فیلم‌های مستند "جلگه مرودشت"، "کانال‌های دفع آب تخت جمشید"، "چغازنبیل"، "مساجد ایران" و "مسجد سلیمان" را تولید کرده است.