برگزاری چهارمین جایزه ادبی قدس در حوزه هنری تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس محمدی درباره این جایزه گفت: این جشنواره طبق روال سالهای اخیر در اسفندماه سال جاری برگزار خواهد شد و علاقمندان تا بیستم بهمن ماه فرصت دارند آثار خود را به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.
وی با اشاره به عدم داوری آثاری که سالهای گذشته به جشنواره ارسال شده بودند گفت: آثاری که در سالهای گذشته در جشنواره شرکت داده شدهاند داوری نخواهند شد و از شرکت در بخش مسابقه باز میمانند.
محمدی افزود: هر شاعر میتواند پنج اثر جدید خود را با موضوع مقاومت اسلامی به دبیرخانه جشنواره واقع در حوزه هنری استان تهران یا پست الکترونیکی info@artehran.com ارسال کند.
عبدالجبار کاکایی، حسین اسرافیلی، موسی بیدج، حمیدرضا شکارسری و علی هوشمند از برگزیدگان دوره گذشته جایزه ادبی قدس بودهاند.
دبیرخانه جشنواره قدس در حوزه هنری استان تهران به نشانی میدان آرژانتین، خیابان شهید احمد قصیر، خیابان دوازدهم، پلاک3 واقع شده است.
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