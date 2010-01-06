داوری جایزه ادبی "طهران" آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس محمدی با اعلام این خبر گفت: داوری آثار ارسالی به دبیرخانه جایزه ادبی طهران در بخش داستان آغاز شده است و هیئت داوران برگزیده فصل پاییز جایزه طهران را پایان دی‌ماه معرفی خواهند کرد.

وی ادامه داد: موضوع و قالب آثار ارسالی برای شرکت در این جایزه آزاد است و شاعران و نویسندگان سراسر کشور با داشتن حداکثر 35 سال می‌توانند در جایزه ادبی طهران در دو بخش شعر و داستان شرکت کنند.

خلیل رشنوی با داستان "زندگی به شرط چاقو" برگزیده جایزه فصل تابستان طهران شده بود.