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۱۶ دی ۱۳۸۸، ۹:۲۲

داوری جایزه ادبی "طهران" آغاز شد

داوری جایزه ادبی "طهران" آغاز شد

دبیر جایزه ادبی طهران از داوری آثار داستانی ارسال شده به دبیرخانه این جایزه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس محمدی با اعلام این خبر گفت: داوری آثار ارسالی به دبیرخانه جایزه ادبی طهران در بخش داستان آغاز شده است و هیئت داوران برگزیده فصل پاییز جایزه طهران را پایان دی‌ماه معرفی خواهند کرد.

 وی ادامه داد: موضوع و قالب آثار ارسالی برای شرکت در این جایزه آزاد است و شاعران و نویسندگان سراسر کشور با داشتن حداکثر 35 سال می‌توانند در جایزه ادبی طهران در دو بخش شعر و داستان شرکت کنند.

خلیل رشنوی با داستان "زندگی به شرط چاقو" برگزیده جایزه فصل تابستان طهران شده بود.

شاعران و نویسندگان جوان سراسر کشور می‌توانند برای شرکت در جایزه ادبی طهران، آثار خود را به آدرس تهران،‌ خیابان شهید احمد قصیر(بخارست)، ‌خیابان دوازدهم، شماره 3 یا به پست الکترونیک حوزه هنری استان تهران info@tehranmah.ir  ارسال کنند.

 

کد مطلب 1011990

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