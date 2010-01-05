مصرف بنزین در منطقه کرج شش درصد کاهش یافت

ابراهیم شکوری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: در این مدت 61 میلیون و 654 هزار لیتر بنزین در منطقه کرج به مصرف رسید.

وی خاطرنشان کرد:‌ در ماه گذشته سه میلیون و 490 هزار لیتر بنزین سوپر نیز در این منطقه مصرف شد که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته از افزایش 1.5 درصدی برخوردار بود.

شکوری گفت:‌ در همین مدت 15 میلیون و 814 هزار لیتر نفت سفید مصرف شده که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته کاهش 9.11 درصدی را نشان می دهد.

وی افزود:‌ همچنین در آذرماه امسال 51 میلیون و 775 هزار لیتر نفت گاز در این منطقه به مصرف رسیده که نسب به مدت مشابه سال گذشته 0.1 درصد افزایش یافته است.

شکوری یادآور شد:‌ در همین مدت 68 میلیون و 792 هزار لیتر نفت گاز در منطقه کرج به مصرف نیروگاهی رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش 5.19 درصدی را نشان می دهد.

وی همچنین گفت:‌ در ماه گذشته 12 میلیون و 102 هزار لیتر نفت کوره در این منطقه به مصرف رسیده که نسبت به مدت مشابه در سال ماقبل 31.9 درصد افزایش یافته است.

وی افزود:‌ در همین مدت 45 میلیون و 165 هزار لیتر نفت کوره به مصرف نیروگاهی رسیده است که نسبت به مدت مشابه 3.48 کاهش نشان می دهد.

این مدیر گفت:‌ همچنین در این مدت پنج میلیون و 150 تن گاز مایع به مصرف رسید که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 0.7درصد کاهش یافته است.

وی افزود:‌ بنزین معمولی به علت کاهش سهمیه ماهانه خودروهای شخصی از 100 لیتر به 80 لیتر به رغم افزایش خودرو، مصرف نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته است.

شکوری گفت: مصرف نفت سفید به علت بهره مندی جمعیت بیشتری از گاز طبیعی نسبت به دوره مشابه سال قبل کاهش داشته است.

وی افزود:‌ تمامی جایگاه های سوخت منطقه کرج در حال حاضر به سیستم جمع آوری بخارات بنزین مجهز است.

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه کرج شهرستانهای ساوجبلاغ، نظرآباد و کرج را تحت پوشش دارد و تعداد جایگاه های سوخت در منطقه کرج 46 مورد بوده که 35 جایگاه آن مربوط به شهرستان کرج است.