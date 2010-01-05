مجید فرخزادی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب به نشستی که با علی سعیدلو داشت اشاره کرد و افزود: رئیس سازمان تربیت بدنی با وجود مشغله ای که در این سازمان دارد، دغدغه انتخاب و معرفی اعضای هیئت مدیره پرسپولیس را نیز دارد. به همین خاطر در تلاش است تا پس از رایزنی های نهایی، اعضا را بزودی معرفی کند.

وی ادامه داد: باید به آقای سعیدلو حق داد که با توجه به اتفاقاتی که طی سالهای اخیر در پرسپولیس رخ داده است با مطالعه و تحقیق بیشتری اعضای هیئت مدیره را انتخاب کند تا این باشگاه بتواند از پس برطرف کردن مشکلاتش برآید.

عضو هیئت مدیره سرخپوشان تهرانی با تشکر از زحماتی که حبیب کاشانی در ماههای اخیر متحمل شده است گفت: باید از ایشان تشکر ویژه داشته باشیم که کمک کردند پرسپولیس دوران بحران را پشت سرگذاشته و حالا به آرامش خوبی رسیده است. امیدوارم آقای کاشانی در ادامه نیز بتوانند به موفقیت پرسپولیس کمک کند.

فرخزادی در مورد گزینه های حضور در هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس نیز گفت: به هر حال آقای سعیدلو تلاش کرده اند در بین گزینه ها، افرادی را انتخاب کنند که هم چهره ورزشی باشند و هم بتوانند امور اقتصادی باشگاه را به خوبی اداره و کنترل کنند.

وی ادامه به انتخاب علی دایی به عنوان سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: این اولین بار است که بنده در مورد علی دایی اظهار نظر می کنم. سخت ترین روز زندگی من دیدار با عربستان بود که تیم ملی باخت و به علی دایی کم لطفی شد. دایی صلابت مدیریتی را مثل دوران فوتبالش به همراه دارد و امیدوارم هواداران نیز به وی کمک کنند تا دایی بتواند پرسپولیس هجومی را دوباره احیار کند.

فرخزادی ادامه داد: دایی بر نظم و انضباط تاکید بسیاری دارد و اطمینان دارم با همین تفکرات نیز می تواند در پرسپولیس موفق باشد. همه باید به دایی کمک کنیم تا با مهار حاشیه ها پرسپولیس را به شرایط ایده الش برساند.

عضو هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس در پاسخ به این پرسش که آیا با کنار گذاشت عابدزاده از کادر فنی این تیم موافق هستید گفت: عابدزاده هم مثل دایی یک اسطوره در باشگاه پرسپولیس است. با این حال هنوز با آقای کاشانی در مورد این اتفاق صحبت نکرده ام. دایی و عابدزاده از دوستان قدیمی هستند و باید کمک کنیم این مشکل هم حل شود.