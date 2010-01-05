آلایندگی نیروگاه شازند بر اراک ناچیز است

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، حمید بادرستانی ظهر دوشنبه در کارگروه محیط زیست استان مرکزی در اراک افزود: متاسفانه مسئولان حفاظت محیط زیست استان مرکزی با انجام فعالیتهای ژورنالیستی تلاش دارند که آلودگی هوای اراک را به این کارخانه نسبت دهند و سخنی از واحدهای دیگر آلایندن در این شهر نمی کنند که این موضوع قابل قبول نیست.

وی اضافه کرد: بر اساس وظیفه، نیروگاه باید 37 هکتار فضای سبز در این مجموعه ایجاد می کرد ولی با این وجود با حساسیت بالای مدیران نیروگاه هم اینک 90 هکتار فضای سبز در این مجموعه ایجاد شده است که این موضوع سبب شده است که نیروگاه در سال 82 به عنوان یکی از صنایع سبز کشور از سوی سازمان حفاظت محیط زیست انتخاب شود.

بادرستانی با اشاره به اینکه نیروگاه شازند نیروگاهی دولتی است خاطرنشان کرد: نیروگاه شازند شرکتی دولتی است و از زیر مجموعه های شرکت توانیر محسوب می شود و شرکت مدیریت تولید برق شازند به عنوان مستاجر تنها وظیفه دارد که برق تولید کند و در این راستا نیز به وظایف خود به خوبی عمل کرده است.

وی اضافه کرد: نیروگاه شازند هم اینک پنج درصد از برق مصرفی کشور را تامین می کند و قادر است علاوه بر تامین کامل برق مورد نیاز استان مرکزی برق استان لرستان را نیز تامین کند که این موضوع برای استان مرکزی افتخاری بزرگ است که همه باید از فعالیت این واحد حمایت کنند.

معاون مهندسی و برنامه‌ ریزی نیروگاه شازند در ادامه با اشاره به اینکه نیروگاه شازند از نظر تولید برق به اندازه نیروگاه های اروپایی تولید انرژی دارد اظهار داشت: نیروگاه شازند با تکنولوژی چینی ساخته شده و 60 درصد ارزانتر از هزینه ساخت نیروگاه های اروپایی برای آن هزینه صرف شده است که این موضوع بر اهمیت فعالیت این نیروگاه افزوده است.

بادرستانی با اشاره به اینکه نیروگاه برای تولید برق خود به سوخت نیاز دارد، بیان داشت: نیروگاه برای تامین انرژی خود به گاز نیاز دارد و در صورتی که گاز مورد نیاز برای تولید برق نیروگاه به آن ارائه نشود ناچار از سوخت مازوت استفاده می شود که این موضوع آلایندگی هایی را برای محیط زیست به دنبال دارد.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس مصوبه دولت باید صد درصد سوخت مورد نیاز نیروگاه شازند از طریق گاز تامین شود ولی این مصوبه اجرایی نشده است و به دلیل اینکه نمی توان تولید برق را در نیروگاه متوقف کرد برای ادامه فعالیت آن ناگزیر به استفاده از سخت های دیگر به جای گاز بای تولید برق هستیم ولی در صورتی که گاز مورد نیاز به نیروگاه ارائه شود از این سوخت پاک برای تولید برق استفاده خواهد شد.

معاون مهندسی و برنامه ریزی نیروگاه شازند برق را کالایی مهم و استراتژیک عنوان کرد و گفت: با توجه به تامین برق دو استان مرکزی و لرستان از طریق این نیروگاه نمی توان فعالیت آن را به دطلیل قطع گاز متوقف کرد و باید نسبت به ادامه فعالیت ها برای تامین انرژی مورد نیاز از طریق استفاده از دیگر سوخت ها اقدام کرد که این اقدام در ایام زمستان که گاز این مجتمع قطع می شود به انجام می رسد.

بادرستانی با انتقاد از برخی اظهار نظرها در مورد آلایندگی بالای این کارخانه گفت: با وجود تحریم های خارجی بر علیه کشور و هزینه سرسام آور 125 میلیارد تومانی برای فیلتر گذاری دودکش های نیروگاه، با استفاده از پیمانکاران چینی اقداماتی برای کاهش آلایندگی های این مجتمع به انجام رسیده است که در عین سختی کار نسبت به اجرای آن اصرار داریم.