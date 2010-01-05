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۱۵ دی ۱۳۸۸، ۱۶:۳۴

طرح جلوگیری از فعالیت مسافربرهای شخصی در استان تهران آغاز شد

طرح جلوگیری از فعالیت مسافربرهای شخصی در استان تهران آغاز شد

استان تهران - خبرگزاری مهر: رئیس پلیس راه استان تهران از آغاز طرح جلوگیری از فعالیت مسافربرهای شخصی در جاده‌های این استان به مدت چهار روز خبر داد.

سرهنگ همایون شریفی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: طرح جلوگیری از فعالیت مسافربرهای شخصی درجاده های استان تهران به مدت چهار روز ادامه دارد.

وی افزود: برخی رانندگان خودروهای شخصی اقدام به سوارکردن مسافر در جاده‌ها می کنند که این امر خلاف مقررات راهنمایی و رانندگی است.

این مسئول خاطرنشان کرد: استفاده از خودروهای شخصی برای جا به ‌جایی مسافر علاوه بر خطری که برای مسافران دارد، به دلیل عدم نظارت صحیح بر ایمنی این خودروها و همچنین رانندگان، صدمات و خسارات بسیاری می تواند در پی داشته باشد.

وی اظهار داشت: ماموران پلیس راه در زمان اجرای این طرح ضربتی ضمن اینکه وظایف ذاتی خود را انجام می‌دهند، نگاه ویژه‌ای به چگونگی جا به ‌جایی مسافران در جاده‌های این استان داشته و با مسافربرهای شخصی فاقد مجوز برخورد قانونی می کنند.

رئیس پلیس راه استان تهران از تمامی مسافران و همچنین رانندگان دارای مجوز جا به ‌جایی مسافر از جمله رانندگان تاکسی خواست تا برای حفظ ایمنی و سلامت مسافران با ماموران پلیس راه برای اجرای هر چه بهتر این طرح همکاری کنند.

کد مطلب 1011998

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