طرح جلوگیری از فعالیت مسافربرهای شخصی در استان تهران آغاز شد

سرهنگ همایون شریفی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: طرح جلوگیری از فعالیت مسافربرهای شخصی درجاده های استان تهران به مدت چهار روز ادامه دارد.

وی افزود: برخی رانندگان خودروهای شخصی اقدام به سوارکردن مسافر در جاده‌ها می کنند که این امر خلاف مقررات راهنمایی و رانندگی است.

این مسئول خاطرنشان کرد: استفاده از خودروهای شخصی برای جا به ‌جایی مسافر علاوه بر خطری که برای مسافران دارد، به دلیل عدم نظارت صحیح بر ایمنی این خودروها و همچنین رانندگان، صدمات و خسارات بسیاری می تواند در پی داشته باشد.

وی اظهار داشت: ماموران پلیس راه در زمان اجرای این طرح ضربتی ضمن اینکه وظایف ذاتی خود را انجام می‌دهند، نگاه ویژه‌ای به چگونگی جا به ‌جایی مسافران در جاده‌های این استان داشته و با مسافربرهای شخصی فاقد مجوز برخورد قانونی می کنند.

رئیس پلیس راه استان تهران از تمامی مسافران و همچنین رانندگان دارای مجوز جا به ‌جایی مسافر از جمله رانندگان تاکسی خواست تا برای حفظ ایمنی و سلامت مسافران با ماموران پلیس راه برای اجرای هر چه بهتر این طرح همکاری کنند.

